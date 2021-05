Un certo declino di immagine della Silicon Valley e dei suoi esponenti si inizia a percepire anche in Italia, anche fra i giovani che sono i principali utilizzatori delle piattaforme digitali. Nella ricerca condotta da SWG per Italian Tech fra i ragazzi compresi fra 18 e 30 anni, c’è una classifica che fa riflettere. Chi può rappresentare una icona per i giovani?, era la domanda. Quattordici i nomi suggeriti, personaggi molto noti, compresi Cristiano Ronaldo e Lady Gaga, ciascuno portatore di una storia e di certi valori. Tra gli esponenti del mondo tecnologico il primo in classifica è Bill Gates, fondatore e guida di Microsoft per molto tempo, in prima linea per la lotta al covid e al cambiamento climatico: lo conoscono tutti, i giovani, ma arriva solo sesto. Al settimo posto Elon Musk, il più geniale e imprevedibile innovatore dei nostri tempi, pioniere con la Tesla dell’auto elettrica, e con SpaceX del ritorno ai viaggi spaziali. Al decimo posto Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo grazie al fatto che con Amazon ha costruito il centro commerciale più grande del pianeta. Arriva pari merito Mark Zuckerberg, che pure è più giovane, ed è il proprietario di due piattaforme usatissime dai ragazzi, Instagram e Whatsapp: non piace. Invece ai primi posti troviamo invece nell’ordine Bebe Vio, Barack Obama, Greta Thunberg, Liliana Segre e Samantha Cristoforetti.

E’ un Olimpo che fa riflettere su come la pensano i nostri figli sul mondo: non sono i soldi il valore principale, non è il potere, non è neanche l’imprenditorialità. Guardando i 5 preferiti vien da pensare che il talento più importante sia il coraggio, il coraggio di combattere battaglie per un mondo più giusto e per resistere ai soprusi. Il coraggio che a volte sembrano non avere ma che evidentemente apprezzano. Tra l’altro quelli che dicono che la scienza e la tecnologia creano anche problemi sono più numerosi fra i giovani che fra gli adulti. Siamo sicuri di conoscere i nostri figli?