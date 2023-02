perché i gatti starnutiscono e quando preoccuparsi

6Può capitare a tutti, umani e non, ma quando il gatto starnutisce dovremmo preoccuparci? Tutto quello che ci fa capire che qualcosa non va.

E’ vero che ogni segnale che ci invia il corpo di micio non dovrebbe essere trascurato, ma ci sono alcuni ‘eventi’ piuttosto comuni che non dovrebbero allarmarci più di tanto. Tuttavia quando preoccuparsi se il gatto starnutisce e come risolvere quello che potrebbe diventare un problema per lui? Ecco tutto quello che c’è da sapere sugli starnuti dei gatti.

Starnuti del gatto: occasionali o continui?

Ciò che potrebbe colpire la nostra attenzione non è tanto l’intensità dello starnuto quanto la sua frequenza: infatti si tratta sempre della risposta delle mucose nasali a un agente che le ha irritate.

In realtà a preoccuparci dovrebbero essere gli starnuti costanti, poiché significa che la mucosa nasale del felino è già irritata da tempo e ha bisogno di essere curata. Addirittura, qualora vi fosse appunto una infiammazione in atto, è probabile la fuoriuscita di muco insieme allo starnuto, nel momento stesso in cui Micio si libera le vie nasali.

Il gatto starnutisce: tutte le cause possibili

Premesso dunque che lo starnuto del gatto è un atto piuttosto frequente e che spesso suscita ilarità nei padroni, è ben comprendere quali sono le motivazioni alla base che ‘inducono’ un gatto a starnutire appunto.

Di sicuro accade quando qualcosa lo stimola e non deve necessariamente trattarsi di un elemento esterno ‘evidente’; può anche essere un odore, un profumo che spesso noi umani, col nostro olfatto debole rispetto a quello felino, potremmo non avvertire affatto.

Ma la causa più probabile degli starnuti nel micio è sicuramente la polvere, esattamente come accade in noi umani: si tratta di un elemento che non solo stimola le narici ma le irrita provocando un fastidioso prurito. Non potendo ‘liberarsene’ in altro modo, Micio cerca di espellerla con lo starnuto.

Il gatto starnutisce: quando preoccuparsi

Oltre alla frequenza, vi sono alcuni motivi che potrebbero allarmarci: ad esempio quando vi è un oggetto estraneo nel naso che non gli consente di respirare bene e da cui cerca di liberarsi. Allo stesso tempo potrebbe trattarsi di un pelo che andrà via presto, quindi notiamo se continua a starnutire o meno.

Un’altra causa che potrebbe farci preoccupare è una infiammazione ai denti del gatto, poiché essa potrebbe essere arrivata ad irritare il setto nasale. Infine potrebbe trattarsi di una infezione alle vie respiratorie da curare in breve tempo, per evitare peggioramenti.