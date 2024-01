Perché i gatti hanno la lingua ruvida e i cani no? Scopriamolo

Differiscono per il loro carattere e non solo. Vediamo insieme perché i gatti hanno la lingua ruvida e a cosa gli serve e i cani no.

I gatti sono molto differenti dai cani, non solo per quanto riguarda il carattere, ma anche per quanto riguarda l’aspetto fisico. Infatti, i nostri amici a quattro zampe differiscono nella formazione e funzione della loro lingua.

Fido ha la lingua più liscia mentre Micio ha la lingua più ruvida. Ma perché? Vediamo insieme nel seguente articolo perché i gatti hanno la lingua ruvida i cani no, e qual è la funzione di questo organo in entrambe le palle di pelo.

Perché la lingua dei gatti è ruvida è quella dei cani no?

Chi è stato leccato almeno una volta nella vita da un cane e da un gatto, ha potuto constatare quanto siano diverse lingue dei due animali.

Infatti la lingua del gatto risulta più ruvida rispetto alla lingua del cane, che al contrario è abbastanza liscia. Sebbene sia una caratteristica particolare, la lingua del Micio è ruvida in quanto non serve al felino solo per mangiare, ma per molte altre attività che la palla di pelo svolge quotidianamente.

Ma vediamo nello specifico com’è composta la lingua del gatto e del cane e che funzione ha questo organo per entrambi gli amici pelosi.

Lingua del gatto: com’è fatta e a cosa serve

Come detto in precedenza, la lingua del gatto è abbastanza ruvida. Tale caratteristiche è dovuta alla presenza di papille filiformi che hanno la forma di uncinetti ricurvi e danno la sensazione del ruvido.

Tale papille sono più corte sulla punta della lingua del Micio è più larghe nella parte della lingua vicino alla faringe, in questo modo permette al cibo che il nostro amico a quattro zampe ingoia, di arrivare direttamente verso la gola.

Inoltre su queste papille sono incentrate le molecole che permettono al felino di percepire i sapori del cibo che mangia. Le papille filiformi sono formate da cheratina, ossia la proteina che compone i capelli e le unghie.

Proprio grazie a questa, la lingua del gatto viene spesso utilizzata per la toelettatura in quanto, grazie alle papille filiformi il felino può, leccandosi, eliminare lo sporco dal pelo, eventuali parassiti e il pelo morto.

Infine, il nostro amico a quattro zampe utilizza la lingua anche per regolare la temperatura del suo corpo. Infatti durante il grooming, il nostro amico peloso può raffreddarsi quando fa caldo e assorbire la vitamina D dal pelo, quando il gatto si mette al sole per molte ore.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Lingua del cane: com’è fatta e a cosa serve

Diversamente dalla lingua dei gatti, la lingua dei cani è liscia, in quanto non presenta le papille filiformi ma è coperta da uno strato di mucosa. Tuttavia anche la lingua del nostro amico a quattro zampe non ha solo la funzione di rilevare il gusto.

Infatti per Fido la lingua è utile per muovere il cibo all’interno della bocca, per la masticazione e per mandare il cibo nell’esofago. Inoltre proprio come la lingua del gatto, anche la lingua del cane può avere una funzione di termoregolarizzatore.

Infatti anche Fido, quando ha caldo respira in modo rapido attraverso la bocca e tiene la lingua abbassata in modo tale da disperdere il calore attraverso l’evaporazione della saliva.

Inoltre, anche il nostro amico peloso, attraverso la lingua, leccandosi, rimuove lo sporco e il pelo morto presente sul suo mantello.

Infine, i cani utilizzano la loro lingua anche per esplorare l’ambiente che li circonda e per raccogliere informazioni. Per questo motivo possiamo vedere molto spesso il cane leccare il pavimento, la pipì di altri cani per strada, o anche i nostri vestiti quando rientriamo in casa.