Perché i gatti amano le scatole

I gatti domestici mostrano un’incredibile passione per le scatole, che rappresentano per loro un universo magico e rassicurante. Questa preferenza ha radici evolutive: gli spazi ristretti li fanno sentire più sicuri, proteggendoli dai pericoli esterni. Infatti, i gatti in natura cercano anfratti per riposarsi e nascondersi, e il contatto con le pareti di una scatola li isola dai rumori esterni, offrendo loro maggiore controllo dell’ambiente circostante.

Uno studio dell’Università di Utrecht ha dimostrato che i gatti appena arrivati in un rifugio che avevano a disposizione una scatola mostrano livelli di stress inferiori rispetto a quelli privi di un rifugio simile. Le scatole diventano quindi zone di decompressione in ambienti nuovi e stressanti. Un altro studio ha rivelato che i gatti adottati, se privi di una scatola, creano da soli rifugi spostando oggetti o nascondendosi. Le scatole, inoltre, trattengono il calore, rendendole favoribili per i gatti che amano temperature elevate.

Oltre a fornire rifugio, le scatole consentono ai gatti di affilarsi le unghie e di marcare il territorio con tracce olfattive. Durante la pandemia, uno studio dell’Hunter College ha evidenziato quanto l’attrazione per le scatole sia forte, tanto che anche contorni fittizi, come un quadrato disegnato a terra, attirano l’attenzione dei felini. La tendenza #CatSquare nel 2017 ha confermato che i gatti percepiscono i contorni e reagiscono agli stimoli visivi, rendendo la disponibilità di una scatola non solo un gioco, ma anche un modo per ridurre stress e migliorare il benessere dei felini.