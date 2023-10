Perché i gatti amano le scatole e cosa li spinge a entrarci dentro?

Tutti abbiamo notato che i gatti amano le scatole, ma perché le amano così tanto? Cercheremo di capirlo con l’aiuto degli esperti.

Siete in una stanza e all’improvviso sentite sei rumori strani oppure un tonfo che non appartiene ai rumori abituali della vostra casa: cercate un po’ in giro ed ecco che il vostro gatto è dentro una scatola e vi guarda come se steste violando la sua privacy. Capita spesso e lo fanno tutti i gatti.

Ma perché i gatti amano tanto le scatole e perché sentono il bisogno irrefrenabile di saltarci dentro? È una domanda che si pongono in tanti, alcuni trovano questo comportamento del tutto assurdo, ma se è comune a tutti i gatti significa che c’è una spiegazione.

Gli esperti hanno indagato molto sull’argomento e sono giunti ad alcune conclusioni molto curiose ed interessanti sul modo in cui un gatto vede una scatola, che cosa scaturisce in lui questa vista e perché poi si comporta in un determinato modo, quello che tutti conosciamo se abbiamo un gatto a casa con noi.

Perché i gatti amano le scatole?

Una premessa è doverosa: i gatti sono animali molto curiosi e appena arriva un oggetto o un odore nuovo in casa sono portati a studiarlo per bene. Questo già li spinge ad osservare anche le scatole con ammirazione cercando di capire da dove vengono, ma non solo.

Ci sono altri motivi che li portano ad avere questo interesse nei confronti di una scatola di cartone. Uno, in particolare, arriva direttamente dalla loro natura di predatori. Lo sappiamo bene, anche se piccoli e morbidi, i gatti sono predatori selvatici che aspettano la notte per inseguire e cacciare piccole prede con cui giocano e che poi mangiano.

Per fare questo, però, hanno bisogno del buio, di mimetizzarsi o di nascondersi. Quindi, sono portati per istinto a entrare sempre in luoghi stretti e piccoli come sono le scatole. È ovvio che un animale domestico non ha bisogno di fare questo, ma alla vista della scatola si innesca in lui l’istinto predatorio.

Vi aspettiamo sul nostro nuovo canale TELEGRAM con tanti consigli e novità

Un altro motivo che porta il gatto direttamente all’interno di una scatola di cartone è il materiale. Il cartone è un isolante e permette loro di stare al fresco d’inverno e al caldo d’estate. Inoltre, ha una consistenza che li attira e, infatti, saprete bene che adora morderlo oppure graffiarlo.

Dopo l’istinto di nascondersi per cacciare e il fatto della temperatura, un gatto può entrare in una scatola per sentire meglio gli odori che ci sono. Se abbiamo una scatola vuota significa che prima c’era qualcosa al suo interno e il gatto vuole sapere che cos’era, ma anche da dove è arrivato.

Come rendere una scatola sicura per il micio

Di solito, il suo interesse dura poco, ma potrebbe accadere che il micio scelga una scatola come rifugio. E allora, come fare per la sua sicurezza? Ecco qualche consiglio:

mettere la scatola su una superficie robusta e sul lato più grande per impedire che si rompa o si ribalti;

e sul lato più grande per impedire che si rompa o si ribalti; togliere nastri, spago o fasce con cui il gatto potrebbe incastrarsi o farsi male;

con cui il gatto potrebbe incastrarsi o farsi male; togliere elementi di metallo: il gatto potrebbe ferirsi.

Infine, attenzione ogni volta che state per sigillare una scatola perché potrebbe esserci il vostro micio all’interno.