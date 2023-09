Perché i gatti amano così tanto il tonno? C’è una motivazione ben precisa

I felini sono schizzinosi quando si tratta di alimentazione eppure sono appassionati di pesce. Ecco perché i gatti amano così tanto il tonno.

Chi condivide la propria vita con un felino sa benissimo quanto quest’ultimo possa essere schizzinoso quando si tratta della sua alimentazione. Infatti il nostro amico peloso è capace di restare per giorni senza mangiare se non nella ciotola non c’è ciò che gli piace.

Ma cosa piace davvero ai nostri amici a quattro zampe? Alcuni esperti hanno scoperto che i nostri amici pelosi amano molto il pesce, in particolare il tonno. Vediamo insieme, nel seguente articolo, perché i gatti amano così tanto il tonno.

I gatti amano così tanto il tonno: ecco perché

È risaputo che i felini sono carnivori obbligati, quindi per vivere hanno bisogno principalmente di proteine animali. Eppure chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe sa quanto quest’ultimo sia schizzinoso quando deve mangiare.

Infatti i gatti tendono a rifiutare il cibo se nella ciotola vi è un alimento che non gradiscono. Tuttavia, è stato scoperto da un nuovo studio, che per far mangiare la tua palla di pelo basta mettere del tonno all’interno della sua ciotola. Grazie a tale studio, non solo è stato scoperto che i gatti amano tanto il tonno (anche quello in scatola), ma gli esperti hanno scoperto anche il motivo preciso per cui i nostri amati felini adorano tale alimento.

È necessario sapere innanzitutto che sia noi esseri umani che i nostri amici a quattro zampe insieme al gusto dell’amaro, dell’acido, del salato e del dolce (poco presente nel gatto), abbiamo un altro senso gustativo molto fondamentale, ossia l’umami. Si tratta di un gusto sapido che viene dal glutammato di sodio e da ribonucleotidi tra cui il guanilato e l’inosinato, i quali si trovano in prodotti come carne, verdura e pesce.

La nuova ricerca ha rilevato che anche i nostri amici a quattro zampe hanno i recettori gustativi che percepiscono il gusto dell’umami. Inoltre hanno scoperto che questi recettori sono in grado di rilevare le molecole che si trovano all’interno del tonno.

Per arrivare a tale conclusione, l’esperto ha scoperto che anche i nostri amici pelosi presentano due geni che si trovano solitamente sulle papille gustative di noi esseri umani, ossia il Tas1r1 il Tas1r3. Geni che ci permettono di percepire il gusto dell’umami. Tuttavia sebbene ci sia una somiglianza nei geni presenti sia in noi esseri umani che nei nostri gatti, gli esperti hanno scoperto che vi è una grande differenza nel funzionamento di tali geni.

Inoltre, è stato scoperto dallo scienziato del sapore responsabile della ricerca Scott Mcgrane e il suo team, che i felini preferiscono alimenti che contengono livelli alti di istidina e inosina monofosfato, molecole presenti in grande quantità anche nel tonno.

In conclusione, il team della ricerca ritiene che i gatti amano così tanto il tonno sia perché presentano i geni che permettono di assaporare il sapore umami presente nell’alimento, sia per la combinazione di istidina e inosina monofosfato presenti nel tonno, le quali producono il forte gusto umami.