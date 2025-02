Perché i farmaci per cani e gatti costano così tanto? Le cifre sono impressionanti

L’aumento degli animali domestici in Italia, con 8,8 milioni di cani e 10,2 milioni di gatti, segna un forte legame tra esseri umani e animali. Questa relazione porta benefici psicologici, insegnando ai bambini a prendersi cura di altri esseri viventi e migliorando la vita degli anziani, con riduzione dello stress e miglioramento della qualità della vita. Oltre due milioni di over 65 possiedono un cane, e circa 1,8 milioni un gatto, confermando il valore degli animali nella vita quotidiana, anche in termini economici, poiché possono portare a un risparmio annuale di 4 miliardi di euro per il sistema sanitario.

Tuttavia, i costi per accudire gli animali sono in aumento. Nel 2022, la spesa media per un cane era di 1.562 euro all’anno, mentre per un gatto era di 1.208 euro. Le spese più elevate riguardano cibo, farmaci e visite veterinarie, con i prezzi delle cure veterinarie che variano significativamente tra le città, arrivando fino a 80 euro per visita. I farmaci veterinari spesso costano di più rispetto ai corrispettivi umani.

Le normative influenzano i costi, in quanto gli veterinari sono costretti a prescrivere solo medicinali specifici per animali, a causa delle pressioni delle lobby farmaceutiche. Questa situazione ha generato preoccupazioni tra organizzazioni per i diritti degli animali, poiché i costi crescenti possono mettere in difficoltà le famiglie, soprattutto quelle con redditi più bassi. Anche se il mercato delle assicurazioni per animali sta crescendo, molte famiglie rinunciano a cure veterinarie. In conclusione, mentre gli animali domestici offrono affetto e supporto, il loro mantenimento rischia di diventare insostenibile per molte famiglie italiane.