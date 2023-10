Probabilmente non riusciamo realmente a capire il motivo di questo gesto ‘estremo’: perché i cani si annusano e cosa significa questo comportamento.

Per quanto usuali talvolta i loro comportamenti ci lasciano davvero senza parole, perché stentiamo a credere che sia realmente necessario ad ottenere quello scopo. Scopriamo dunque perché i cani si annusano l’uno con l’altro, quali sono i loro ‘posti’ preferiti e da cosa deriva questo loro atteggiamento che mette in gioco uno dei sensi canini più sviluppati, l’olfatto.

Olfatto canino VS olfatto umano

Con dati ‘alla mano’ è possibile confermare che in realtà non c’è gara tra i due sensi, poiché quello del cane supera dalle 1000 a un milione di volte le capacità legate a quello dell’uomo, arrivando naturalmente a percepire ciò che per il comune naso umano è impossibile da identificare. E non solo riesce a percepire innumerevoli tipologie di odori in più ma può anche percepirli in un ambiente fino a settimane successive alla loro ‘emissione’.

Se non può in alcun modo combatterlo, di sicuro può farne suo alleato: infatti l’olfatto di Fido diventa un prezioso strumento per l’essere umano: basti pensare ai cani di soccorso e da ricerca, che seguono sia le tracce a terra (col mega-olfatto) sia in aria (col tele-olfatto). Inoltre con le narici mobili possono addirittura individuare la direzione dell’odore.

I cani si annusano: dove e perché lo fanno

C’è una ragione precisa per cui i cani si annusano proprio lì dove noi non metteremmo mai il naso, ovvero nei posti del corpo dove c’è una maggiore concentrazione ed emissione di feromoni, quindi il sedere, la base della coda e il viso. Ma il loro non è naturalmente un puro scopo feticistico, bensì una ricerca di informazioni sull’esemplare che hanno davanti.

Infatti in queste zone del corpo sono racchiusi i dati del cane che hanno di fronte: dalla sua età al sesso alle emozioni che sta provando e perfino cosa ha mangiato poco prima! In pratica è il loro modo di conoscersi, ma anziché farlo con le parole lo fanno con gli odori. Ma il gesto può anche andare oltre la semplice conoscenza e trasformarsi in un messaggio minaccioso per l’altro, come ad esempio la volontà di frenare la sua invasione.

I cani hanno un forte senso della territorialità e saranno sempre pronti a far capire all’altro che quello spazio è il loro e non potrà essere di nessun altro: questo è il caso di un cane dominante. Non in tutti i casi però Fido è disposto sempre ad aprirsi alla conoscenza: potrebbe anche non voler rivelare molto di sé e capire prima qualcosa in più sull’altro. I cani annusandosi cercano anche di stabilire una loro propria gerarchia sociale all’interno di un gruppo: quindi il cane potrebbe ritrarsi e indietreggiare mentre l’altro potrà continuare nel suo tentativo di conoscenza. Infine conoscere l’altro aiuta anche a individuare un possibile nemico, una minaccia per la sua incolumità (del cane) e quella della sua famiglia.

Perché i cani si annusano: che significa se annusa troppo o troppo poco

In alcuni casi la voglia di carpire informazioni raggiunge degli eccessi che potrebbero nuocere alla sua salute stessa: infatti vi sono esemplari che potrebbero stare delle ore ad annusare luoghi dove sono passati i loro simili alla ricerca di informazioni. Ma questa loro ossessione potrebbe addirittura distoglierli dal pensiero di mangiare o svolgere le altre attività fisiologiche necessarie della giornata.

Se annusa troppo dunque le cause di questo suo comportamento potrebbero essere nel nervosismo, nello stress ma anche il non voler entrare a contatto con qualcosa o qualcuno che non vogliono: in effetti potrebbero continuare a tenersi impegnati nell’atto di annusare fino a quando la persona in questione non sarà andata via.

Quando invece Fido annusa troppo poco è possibile che sia poco stimolato e abbia perso la sua curiosità: solitamente una condizione di stress e disagio, come anche la preoccupazione per qualcosa che potrebbe avvenire, non lo fa aprire a nuove conoscenze attraverso l’olfatto. A tale scopo potrebbero essere utili dei giochi di attivazione mentale per il cane, che lo stimoleranno a rimettersi in gioco non solo con il corpo ma soprattutto con la mente e gli richiederanno di utilizzare tutti i sensi.