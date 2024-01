Spesso quello che fanno ci fa sorridere ma una in particolare: perché i cani scodinzolano e agli umani piace così tanto questa loro manifestazione.

Chi ha in casa un cane spesso ride delle sue ‘gesta’ e per i suoi comportamenti davvero buffi, ma ve ne sono alcuni che ci fanno davvero piacere perché li associamo sempre a una condizione positiva di Fido della quale (probabilmente) siamo fautori: ecco perché i cani scodinzolano e agli umani piace così tanto. Potrebbe non trattarsi solo di una semplice curiosità ma che in realtà esplora un dibattito ancora aperto.

La coda di Fido: cosa riesce a comunicare

Per interpretare lo stato d’animo e fisico di un cane è molto importante decifrare i movimenti della sua coda: pare infatti che non solo i felini siano in grado di utilizzare la coda come una ‘penna’ per le loro emozioni nascoste. Ecco dunque un breve schema di quelle che sono le più comuni interpretazioni dei movimenti della parte più estrema del suo corpo.

Coda tra le gambe : indica spesso sottomissione, paura e stato di profondo disagio (da valutare insieme ad altri segni),

: indica spesso sottomissione, paura e stato di profondo disagio (da valutare insieme ad altri segni), coda in orizzontale : può avere vari significati dallo stato di guardia, un saluto o come nervosismo (se si muove),

: può avere vari significati dallo stato di guardia, un saluto o come nervosismo (se si muove), coda alta : il cane si sente a disagio o che sta studiando una situazione poco chiara (se si muove),

: il cane si sente a disagio o che sta studiando una situazione poco chiara (se si muove), coda bassa: Fido è stressato, in ansia o addirittura ha paura.

Ma cosa vuol dire allora se la coda si muove? Non è sempre sintomatico di qualcosa di positivo, ma nella maggioranza dei casi una coda ferma è sintomatico di uno stato di serenità. La dinamicità della stessa potrebbe anche solo indicare uno stato di forte eccitazione per qualcosa che è avvenuta o che sta per verificarsi.

Perché i cani scodinzolano e agli umani piace: i motivi alla base del movimento

Spesso dunque i cani scodinzolano perché sono appunto eccitati nel rivedere il loro padrone, che è tornato a casa dopo una lunga giornata di assenza, oppure nel momento ludico per l’attesa che arrivi la pallina da restituire a colui che sta giocando con loro. Insomma anche per il padrone vedere il cane che scodinzola è una sorta di soddisfazione personale, poiché si pensa di essere la causa della sua gioia e del suo benessere.

Questa semplice supposizione è stata approfondita da un team di ricercatori provenienti sia dall’Università La Sapienza di Roma sia da Torino che da Vienna. Ma non solo si sono discusse le motivazioni di questo piacere umano, ma si è anche specificato che dall’orientamento dello scodinzolio si può capire meglio lo stato d’animo dell’animale.

Infatti se il cane scodinzola maggiormente verso sinistra non sono per nulla felici ma anzi contrariati da una presenza o un accadimento in particolare che li innervosisce; al contrario, se è orientato verso destra sono felici o eccitati positivamente.

I cani scodinzolano e agli umani piace: perché il padrone se ne compiace?

Lo studio finale pubblicato su ‘Biology Letters’ ha evidenziato anche che lo scodinzolio canino può avere origine dal suo addomesticamento, fattore che lo differenzia dai lupi. Infatti il padrone può capire da questo movimento della coda che Fido si è ben adattato all’ambiente in cui vive, gli piace e si trova bene (merito anche del comportamento del suo umano indubbiamente).

Ma oltre al compiacimento, l’uomo se ne compiace anche perché semplicemente apprezza il movimento ritmico, che innesca nell’uomo stimoli positivi. Pare però che non tutti i cani scodinzolino allo stesso modo: i cani da caccia lo fanno di più rispetto a quelli da Pastore.