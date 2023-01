Perché i cani inseguono gli scoiattoli? Risponde la scienza

Vi siete mai chiesti perché i cani inseguono gli scoiattoli? Vediamo insieme, secondo gli esperti, perché Fido presenta tale comportamento.

Molto spesso possiamo trovarci in situazioni “sgradevoli” quando passeggiamo con il nostro amico a quattro zampe, a causa dei suoi comportamenti bizzarri.

Uno di questi infatti, è il rincorrere animali come lo scoiattolo. Ma perché i cani inseguono gli scoiattoli? Grazie agli esperti, possiamo dare una risposta a tale quesito, scopriamolo nel seguente articolo.

Il cane insegue lo scoiattolo: ecco perché

Quando passeggiamo con i nostri amici a quattro zampe, dobbiamo fare molta attenzione ai loro comportamenti. Spesso il cane può mangiare qualcosa da terra o persino correre dietro un altro animale come lo scoiattolo.

Ma come mai vi è una rivalità tra Fido e quest’ultimo? Perché i cani inseguono gli scoiattoli? Sebbene ci siano cani che presentino tale comportamento per giocare, ci sono alcune razze di cani che inseguono gli scoiattoli perché vedono questi ultimi come le loro prede.

Secondo gli esperti, i nostri amici a quattro zampe discendono dai lupi, i quali sono predatori e in natura infatti inseguono tali creature per istinto di caccia e sopravvivenza. Quindi tali istinti sono presenti anche nei nostri cani domestici.

Inoltre con il tempo, alcune razze di cani sono state incoraggiate dall’essere umano a presentare tale comportamento, come le razze di cani da caccia: Springer Spaniel, Setter Inglese e Pointer.

Tuttavia tale comportamento possiamo riscontrarlo anche in altre razze di cani, come:

Impedire ad un cane di inseguire uno scoiattolo può risultare molto difficile. Ciò perché i nostri amici a quattro zampe si muovono secondo uno schema: “cerca-insegui-insegui-afferra”.

Nel caso in cui abbiate notato la presenza di uno scoiattolo prima di Fido, anche se è impossibile, bisogna fermare il cane prima che inizi ad inseguirlo distraendolo con un gioco, in caso contrario è impossibile fermare la palla di pelo.

Per questo motivo è consigliato passeggiare con il proprio amico a quattro zampe al guinzaglio ed evitare zone dove potrebbe esserci la presenza di questi piccoli animali.

Il cane ha catturato uno scoiattolo: cosa fare

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente, è difficile impedire ad un cane di inseguire uno scoiattolo. Tuttavia, se quest’ultimo viene catturato da Fido, cosa possiamo fare?

Innanzitutto ci sono alcune cose che non dobbiamo fare assolutamente, come:

Non urlare : potrebbe eccitare di più il cane;

: potrebbe eccitare di più il cane; Non prendere lo scoiattolo : i cani istintivamente proteggono la loro preda, quindi cercando di allontanare lo scoiattolo da Fido potremmo portare quest’ultimo ad essere aggressivo nei nostri confronti;

: i cani istintivamente proteggono la loro preda, quindi cercando di allontanare lo scoiattolo da Fido potremmo portare quest’ultimo ad essere aggressivo nei nostri confronti; Non punire il cane: i nostri amici pelosi non comprendono le punizioni.

Quindi se il cane ha catturato uno scoiattolo, dobbiamo mantenere la calma e distrarre il nostro amico a quattro zampe con un gioco o un dolcetto, in modo tale da convincere il cane a lasciare spontaneamente lo scoiattolo.