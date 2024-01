Perché i cani guardano fuori dalla finestra? Un comportamento comune e ben motivato

Un cane alla finestra è una visione comune, se ogni cane ama farlo è per un retaggio particolare

Chi ha un cane in casa sa bene come questo sia spesso intento a guardare fuori dalla finestra, che sia piccolo o grande, che debba quindi solo alzarsi in piedi o che debba salire su una sedia o sul divano per farlo, ogni cane troverà il modo, ma perché tanta passione verso questa pratica? Forse non abbiamo riflettuto spesso sul motivo per il quale un cane guarda sul mondo esterno quando può e in linea generale tendiamo a pensare che un cane che guarda fuori stia esprimendo il suo desiderio di uscire, spesso infatti è così, ma non è solo questo il motivo per cui un cane è così attratto dall’osservare ciò che accade fuori.

Voglia di interazione, sociale e con il mondo esterno, guardare fuori è una liberazione per il tuo cane!

Quando osserviamo un cane che guarda da dietro una finestra molto spesso abbiamo l’impressione che il suo sguardo sia quasi malinconico, alcune altre volte vediamo invece il cane saltare frenetico come se volesse scavalcare ad ogni costo. La verità è più semplice di quel che immaginiamo, soprattutto se tendiamo conto della natura sociale del cane e del suo costante desiderio di esplorazione che questo non nasconde.

Il mondo esterno è attrattivo per un cane, anche se non vi è nulla di particolare in questi spazi il vostro cucciolo sa leggere molto di più di ciò che leggiamo noi, può sentire i messaggi mandati da altri cani o le tracce di altri animali ed in questo modo stimolare i suoi sensi e la sua mente. Un cane sempre chiuso in casa sarà certamente stressato e desideroso di andare fuori, un desiderio talvolta molto forte e che viene dimostrato proprio guardando fuori.

Questo comportamento non ha caso è evidenze per lo più nei cani che abitano in appartamento, al contrario invece i cani che abitano fuori tenderanno a guardare la finestra dal lato opposto, magari in cerca di attenzioni da parte del padrone in casa. Guardare il mondo esterno può essere uno stimolo per il cane, ma questo potrebbe addirittura trasformarsi in una grossa fonte di stress in alcuni casi.

Iscriviti al nostro nuovissimo canale WHATSAPP e ricevi ogni giorno storie e video inediti solo per te

Un cane che vede il mondo esterno ma non viene fatto rapportare abbastanza con esso, infatti, può vedere la finestra come una barriera invalicabile e divenire nervoso e stressato per via di non poter assaporare con i suoi sviluppati sensi tutto ciò che vede. Proprio per questo motivo lasciare che il cane possa guardare fuori non è sempre una buona idea, soprattutto se questo non è anche aiutato nel vivere il mondo che vede all’esterno.

Un cane solo non troverà quindi gioia nel poter vedere il mondo esterno dalla finestra, anzi, in alcuni casi è molto meglio non lasciare che il cane possa interagire con l’esterno da dietro la finestra per favorire il suo benessere. Un metodo utile per abbassare la frustrazione del cane quando è all’interno di casa è quello di fargli associare questo spazi ad un pensiero positivo, per farlo dovremmo dunque premiare l’animale quando entra in casa e non quando esce.

Un comportamento estremamente compulsivo da dietro la finestra potrebbe poi creare problemi al cane motivo per cui sarebbe sempre meglio attenzionare il veterinario riguardo la questione se ve ne fosse il bisogno. In genere sappiamo leggere il nostro cane meglio di quel che pensiamo, osservarlo e capire i suoi bisogni è fondamentale per fargli vivere una vita serena ed appagante, così come lo è renderlo confortato dello spazio in cui vive soprattutto evitando che resti solo a lungo e che ciò che vede fuori dalla finestra resti sempre solo un desiderio mai appagato.