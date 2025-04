Perché i cani adorano le donne? La risposta scientifica sul loro legame speciale

Da sempre si dice che il cane è il migliore amico dell’uomo, ma recenti studi suggeriscono che il legame potrebbe essere più forte tra cani e donne. La scienza ha rivelato che i cani sembrano rispondere più favorevolmente alla voce femminile. Questi animali infatti mostrano maggiore coinvolgimento e attenzione quando sentono parlare una donna rispetto a un uomo. Questo comportamento, a lungo sottovalutato, potrebbe nascondere meccanismi neurologici ed evolutivi complessi.

Recenti ricerche hanno dimostrato che le voci femminili attivano aree specifiche del cervello dei cani in modo più intenso rispetto a quelle maschili. Uno studio condotto dall’Università Eötvös Loránd ha mostrato come la risposta cerebrale dei cani aumenti in presenza di voci femminili, grazie all’uso di risonanza magnetica. È emerso che le aree cerebrali legate all’elaborazione vocale si attivano maggiormente in presenza di toni acuti e modulazioni emotive tipiche delle voci femminili, che sono più alte e ricche di emozione.

Questa preferenza non sembra essere casuale: la voce delle donne è spesso associata a comunicazione affettuosa e rassicurante, creando nei cani una sorta di linguaggio positivo. Tale preferenza potrebbe essere il risultato di secoli di convivenza e addomesticamento, dove il modo di comunicare delle donne ha influenzato il comportamento dei cani, rendendoli più recettivi ai loro stimoli vocali.

Non si deve pensare che i cani ignorino completamente le voci maschili; semplicemente, rispondono in modo più marcato a quelle femminili. Questo scoperta offre nuove prospettive sulla comunicazione tra cani e umani, evidenziando la sua importanza nell’evoluzione dei comportamenti canini.