Ti sei mai chiesto perché i cani abbaiano contro le persone che non gli piacciono? La risposta potrebbe davvero sorprenderti.

I cani molto spesso somigliano agli esseri umani. Infatti, sebbene la maggior parte dei nostri amici a quattro zampe siano amichevoli e socievoli con tutti, può capitare che possano preferire alcune persone rispetto ad altre.

Come ce lo fanno capire? Oltre al linguaggio del corpo, uno dei metodi che presentano i nostri amici pelosi per comunicarci qualche disagio o qualche emozione è abbaiare. Vediamo insieme nel seguente articolo perché i cani abbaiano contro le persone che non gli piacciono.

Perché i cani abbaiano contro le persone che non gli piacciono?

E’ risaputo che i nostri amici a quattro zampe comunicano sia attraverso il linguaggio del corpo sia attraverso i loro verso, ossia abbaiare.

Solitamente i cani abbaiano per vari motivi, per comunicare paura, voglia di giocare, fame o anche rabbia. Tuttavia, spesso i nostri amici pelosi abbaiano a determinate persone e non ad altre, come mai?

Secondo gli esperti, l’abbaiare del cane nei confronti di alcune persone non è dovuto ad un istinto di difesa, ma bensì alla decisione di Fido di comunicare che quella determinata persona non gli piace.

Infatti, proprio come accade a noi esseri umani, anche i nostri amici pelosi possono avere una simpatia verso una persona e un’antipatia verso un’altra. Quindi se il cane abbaia verso di voi potrebbe significare che non gli siete di suo gradimento.

Ma perché il cane abbaia alle persone che non gli piacciono? Perché si comporta in questo modo? E’ cosa nota che i nostri amici a quattro zampe possono abbaiare persone che non conoscono, per poi socializzare e diventare amici.

Tuttavia i motivi per cui un cane abbaia contro una persona che non gli piace possono essere altri, come l’odore, l’atteggiamento o l’espressione che questa persona presenta.

Nello specifico un cane può abbaiare una determinata persona perché il suo odore o un’azione svolta da quest’ultima, gli ha fatto ricordare una minaccia che Fido ha subìto in passato.

Infatti non dobbiamo dimenticare che i cani ricordano e non dimenticano facilmente, soprattutto se quel determinato ricordo ha segnato la loro vita.

Quindi, se il nostro amico ha quattro zampe si ritrova dinanzi ad una persona che presenta un odore che gli ricorda magari qualcuno che l’ha maltrattato, p svolge un’azione che gli ricorda una minaccia del passato, molto probabilmente questa persona non gli sarà molto simpatica.