PERCHE’ IL COVID è più buono con i bambini? Per quale ragione i più piccoli rappresentano solo una minima percentuale delle infezioni di Covid-19, e perché hanno più probabilità degli adulti di sviluppare una malattia lieve o asintomatica? Le ipotesi – perché sia chiaro che di ipotesi si tratta – sono diverse. Forse la più accreditata, è quella secondo la quale, ACE2, cioè il recettore a cui si lega il virus per entrrae nelle nostre cellule, sulla mucosa dell’apparato respiratorio dei bambini è meno espresso, il che potrebbe spiegare perché il Sars-Cov-2 nei più piccoli non riesce a fare i danni che fa invece nella popolazione adulta.

C’è poi anche l’idea che, visto che rappresentano il principale serbatoio dei coronavirus stagionali responsabili del comune raffreddore, i bambini grazie ad anticorpi sviluppati contro questi virus innocui e già noti ma della stessa famiglia del virus pandemico, possono (potrebbero) contare su una protezione anche contro il nuovo Coronavirus.

Ora, secondo un articolo uscito su Nature, che raccoglie e commenta i risultati ottenuti da studi pubblicati, potrebbe esserci un’altra ragione alla base della bassa vulnerabilità al Covid in età pediatrica: i bambini – è l’ipotesi – sarebbero capaci di reagire al virus più efficacemente e rapidamente di noi eliminandolo prima che abbia il tempo di replicarsi e di diffondersi. In altri termini l’idea è che il sistema immunitario dei bambini sarebbe meglio equipaggiato del nostro a eliminare Sars-Cov-2.

Risposta rapida ed efficace. E diversa dalla nostra

Che nei più piccoli la risposta al virus sia diversa da quella degli adulti lo suggerirebbe il fatto – secondo alcuni ricercatori e stando a quanto si legge su Nature – che alcuni bambini sebbene sviluppino sintomi di Covid-19 e anticorpi specifici contro Sars-Cov-2, non risultano mai positivi al test RT-PCR (vale a dire al test molecolare, che, lo ricordiamo rileva il genoma virale, con la metodica di real-time RT-PCR, o Reverse Transcription-Polymerase Chain Reaction).

In uno studio pubblicato nel mese di novembre, sempre su Nature , si parla del caso di tre fratelli che hanno sviluppato gli anticorpi per Sars-Cov-2 e due di loro hanno anche manifestato sintomi lievi della malattia, ma nessuno dei tre è mai risultato positivo al test molecolare, nonostante siano stati testati 11 volte nell’arco di 4 settimane. Tutto questo stando a contatto con i genitori, entrambi positivi al virus.

Melanie Neeland, immunologa del Murdoch Children’s Research Institute di Melbourne, in Australia, che ha studiato questa famiglia, ha concluso che il sistema immunitario dei 3 bambini, che avevano tutti meno di 10 anni, si accorge del virus “e monta una risposta molto rapida ed efficace che lo elimina prima che abbia la possibilità di replicarsi al punto da dare un risultato positivo al test” . Anche nei bambini che hanno sviluppato la sindrome infiammatoria multisistemica (la tempesta di citochine, una reazione grave ma rara) la percentuale di risultati positivi al RT-PCR va dal 29 al 50% – si legge su Nature. Insomma anche quando la malattia c’è, la positività al tampone, non è detto che ci sia.

Anticorpi contro spike o nucleocapside: bambini e adulti pari non sono

Donna Farber, immunologa della Columbia University di New York, ha condotto con altri colleghi uno studio su 32 adulti e 47 bambini e adolescenti con meno di 18 anni scoprendo che mentre gli adulti arruolati nello studio avevano prodotto anticorpi contro la proteina spike e anche contro la proteina del nucleocapside (una molecola che interagisce con l’RNA virale all’interno delle nostre cellule, e che è essenziale per la sua replicazione), i bambini avevano prodotto solo anticorpi contro spike, cioè contro l’uncino per così dire che permette l’ingresso di sars-cov-2 nelle cellule. La proteina del nucleocapside viene tipicamente rilasciata in quantità significative solo quando un virus si è diffuso profondamente nell’organismo, e quindi – è la riflessione dell’immunologa – il fatto che i bambini e i ragazzi non avessero anticorpi specifici per questa proteina suggerisce che non stavano sviluppando un’infezione diffusa, il che può far concludere che la risposta immunitaria dei bambini sia in grado di eliminare il virus prima che si replichi in maniera profonda.

Ma detto ciò, perché il sistema immunitario dei più giovani è più rapido del nostro? Secondo alcuni ricercatori l’ipotesi è che i bambini hanno soprattutto linfociti T naive, vergini potremmo dire. I linfociti T appartengono al cosiddetto sistema immunitario adattativo dell’organismo, che è quello che riconosce gli agenti patogeni che si sono incontrati nel corso della vita. Ma siccome i linfociti T dei bambini per lo più non sono ancora addestrati a farlo (perché hanno fatto poca esperienza di agenti patogeni nei loro pochi anni) potrebbero avere, secondo Farber, una maggiore capacità di risposta ai nuovi virus.

Secondo uno studio sempre citato da Nature realizzato su 60 adulti e 65 bambini e ragazzi con meno di 24 anni con covid-19, gli adulti manifestano una risposta dei linfociti T più intensa contro la spike di quanto non facciano i bambini e i ragazzi. Un risultato che complicherebbe un po’ le i ragionamneti… Secondo Farber però lo studio in questione ha “misurato le risposte dei linfociti T dotati di memoria immunitaria, molto meno sviluppati nei bambini, invece che l’attività dei linfociti T naive”.

L’infettivologa

A questo punto, se una cosa è certa, è che la questione è complessa, e che una risposta alla nostra domanda iniziale perché il Covid è più buono con i bambini non l’abbiamo ancora. O almeno non ne abbiamo una sola. D’altronde, la biologia raramente è semplice e quasi mai dà risposte rapide e univoche, “è così, oggi parliamo infatti di ipotesi e probabilmente la risposta alla domanda non è una sola”, conferma Luisa Galli, responsabile del reparto di Infettivologia dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze, past president della SITIP, Società italiana di infettivologia pediatrica. Secondo Galli l’ipotesi più accreditata sulla bassa vulnerabilità dei bambini al nuovo coronavirus è quella della bassa espressione di ACE2 o della scarsa affinità recettoriale, “che peraltro è in linea con lo studio citato dall’editoriale di Nature secondo cui i bambini producono anticorpi contro spike ma non contro la proteina del nucleocapside, mentre gli adulti produrrebbero entrambi i tipi di anticorpi. Il che si potrebbe correlare – spiega Galli – con una maggiore rilascio delle proteine del nucleocapside nelle infezioni più invasive, come quelle che si verificano nell’adulto”.

Un’idea affascinante

“L’ipotesi secondo la quale i bambini possano neutralizzare i nuovi virus più efficacemente è un’idea affascinante – riprende l’esperta – d’altronde è noto che i bambini più sono piccoli e più hanno un’immunità innata rispetto all’immunità adattativa, che viene messa in campo via via che nella vita si incontrano nuovi agenti infettivi. Però torna poco con il fatto che la bassa vulnerabilità dei bambini al nuovo virus si verifica per tutta l’infanzia e anche nell’adolescenza, cioè quando gli esseri umani hanno fatto esperienza di infezioni e hanno acquisito un’immunità esperta. Inoltre anche i bambini immunodepressi hanno dimostrato, contrariamente a quanto ci si attendeva, di non avere gravi conseguenze a seguito dell’infezione da Sars-Cov-2. Infine, l’ipotesi della protezione dovuta ad altri coronavirus della stessa famiglia di questo virus è contraddetta dalle osservazioni cliniche- ragiona l’infettivologa – . Noi vediamo che anche i neonati reagiscono bene al Sars-Cov-2, e non hanno nessun tipo di protezione anticorpale prodotta da loro stessi, ma solo gli anticorpi ereditati dalla madre”.

Non è l’unico virus buono con i bambini

“In ogni caso va detto che questo con cui stiamo facendo i conti non è l’unico virus ad essere indulgente con i bambini: ce ne sono diversi più buoni con loro. Per esempio il virus di Epstein-Barr, causa della mononucleosi, che nei bambini piccoli decorre sostanzialmente senza sintomi o quasi, contrariamente alla fastidiosa sindrome mononucleosica nell’adolescente o nell’adulto. Spiegare la relazione particolare tra covid e bambini – conclude Galli – sarà una matassa difficile da sbrogliare”.