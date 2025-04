“Perché ho lasciato il programma” Uomini e Donne, la verità di Damiano dietro la scelta di lasciare il parterre: lo rivela solo ora

Damiano Foti ha annunciato la sua uscita da “Uomini e Donne” dopo polemiche e critiche, rivelando che la trasmissione non gli dava più soddisfazione. Il suo abbandono è avvenuto durante una puntata controversa, in seguito alla quale ha sentito di non divertirsi più e di non avere motivi per rimanere. Dopo la sua partenza, è stato contattato da un membro della redazione che lo ha invitato a tornare per chiarire le sue ragioni, ma Foti ha rifiutato di discutere le accuse a suo carico, sottolineando il suo malcontento e il bisogno di preservare il proprio benessere.

Durante l’intervista, Damiano ha parlato delle sue interazioni con alcune dame del parterre, quali Gloria Nicoletti, Morena Farfante e Flavia. Nonostante i tentativi di avvicinarsi a Gloria e Morena, le relazioni non sono progredite come sperato. Foti ha evidenziato la sua attrazione per Flavia, apprezzandone la genuinità. Ha espresso frustrazione per le critiche ricevute, considerandole infondate e sottolineando che la sua ricerca non era la notorietà, ma una connessione autentica. Le critiche di Tina Cipollari e Gianni Sperti lo hanno infastidito.

Foti ha anche commentato le reazioni di Gloria e Morena, riconoscendo che entrambe avevano motivi per sentirsi deluse, ma ha ritenuto alcune affermazioni inopportune. Ha descritto il comportamento di Gloria come opportunistico, evidenziando tensioni che hanno reso la sua esperienza meno positiva di quanto sperasse. Conclude riflettendo su come tali esperienze lo abbiano segnato e sulla sua volontà di cercare un futuro più sereno.