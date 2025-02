Perché Ha Lasciato Tutto in Olanda per Iniziare una Nuova Vita in Italia

Rania Zeriri, una cantante olandese di 39 anni, è diventata nota in Germania per la sua partecipazione al talent show “Deutschland sucht den Superstar”, dove si è classificata quinta. Dopo la morte della madre, ha subito un crollo emotivo che l’ha portata a lasciare i Paesi Bassi e a diventare senzatetto a Mercogliano, in provincia di Avellino. La sua situazione è stata notata dai cittadini locali, e il sindaco Vittorio D’Alessio ha avviato contatti con l’ambasciata olandese per cercare di aiutarla. Enzo Costanza, un residente di Avellino, è stato tra i primi a offrirle supporto.

Le autorità hanno attivato i servizi sociali per fornire assistenza a Rania, che si trova attualmente in una comunità e riceve supporto da una psicologa. Nonostante le difficoltà, si è creata intorno a lei una rete di solidarietà che include anche amici in Olanda e il parlamentare campano Francesco Emilio Borelli, che si è offerto di fare da tramite con l’ambasciata.

Rania ha avuto una carriera musicale avviata con il singolo “Crying Undercover” nel 2008, ma ha affrontato controversie durante la sua partecipazione al talent show, inclusa un’accusa di droga, che ha sempre respinto. Attualmente, il suo stato confusionale la porta a dichiarare di “parlare con Dio”, segno delle difficoltà emotive che sta affrontando. La comunità locale continua a mobilitarsi per offrirle supporto e aiuto.