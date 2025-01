Perché ha lasciato l’Al Hilal?

Neymar ha ufficialmente lasciato l’Al Hilal dopo un’esperienza breve e deludente in Arabia Saudita, caratterizzata da un solo gol in sette partite e da un infortunio ai legamenti che lo ha tenuto fuori dal campo per oltre un anno. Il club saudita ha comunicato che la rescissione del contratto è stata consensuale e ha augurato buona fortuna al calciatore. Neymar era approdato all’Al Hilal nell’estate del 2023, acquistato dal PSG per 90 milioni di euro, con un contratto biennale del valore di 100 milioni all’anno, accompagnato da bonus per attività promozionali e vantaggi come una villa e un aereo privato.

Dopo il suo arrivo, nell’ottobre del 2023, Neymar ha subito un grave infortunio in nazionale, che ha limitato fortemente il suo contributo alla squadra. È tornato in campo solo due mesi fa, sumando un totale di 7 partite con l’Al Hilal e realizzando un solo gol.

Fatto sta che adesso, alla soglia dei 33 anni, Neymar potrebbe tornare a giocare in Brasile. Suo padre-manager sogna un ritorno al Santos, nonostante il giocatore abbia negato trattative recenti. Tuttavia, altre due squadre, Flamengo e Botafogo, sembrano avere maggiori possibilità di ingaggiare il brasiliano, grazie a una migliore capacità economica e alla loro partecipazione al prossimo Mondiale per Club. Il Santos ha recentemente pubblicato un video con l’Intelligenza Artificiale in cui la voce di Pelé invita Neymar a tornare a indossare la maglia numero 10.