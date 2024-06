perché ha deciso di confessarlo solo ora

Raffaella Mennoia é una delle più grandi collaboratrici di Maria De Filippi, motivo per il quale compare spesso nei suoi programmi. La donna ha deciso di fare una grande confessione sul suo profilo Instagram, suscitando lo stupore generale nel suo pubblico.

Ecco che cosa ha detto.

Chi è Raffaella Mennoia?

Raffaella Mennoia nasce a Roma il 25 Aprile 1974. La donna si fa conoscere sul piccolo schermo grazie al programma C’è posta per te di Maria De Filippi, dove viene scelta per ricoprire il ruolo di postina. Successivamente la ritroviamo in qualità di autrice e collaboratrice di Maria presso il programma tv Uomini e Donne.

Dopo tanta gavetta e molte soddisfazioni diventa la responsabile del programma, in quanto è proprio lei che organizza i casting, sceglie i tronisti e verifica le segnalazioni sui personaggi del programma. Da qualche anno la donna è stata scelta per lavorare anche in un’altra trasmissione di punta di Mediaset ovvero Temptation Island.

Non tutti sanno però, che Raffaella ha avuto la possibilità di cimentarsi anche nel mondo della recitazione, in quanto ha fatto la comparsa in fiction davvero importanti. Tra queste citiamo per l’appunto Carabinieri e Distretto di polizia. Qualche mese fa ha inoltre pubblicato un libro intitolato Cupido Scansati, nel quale parla in prima persona della sua esperienza d’autrice nel programma Uomini e Donne.

Il posto dell’autrice su Instagram

Qualche ora fa Raffaella Mennoia ha deciso di postare su Instagram una storia nella quale si è dedicata ad una riflessione molto particolare. La donna ha raccontato di non essere avvezza al racconto della sua vita privata, ma di come per una volta voglia fare un’eccezione alla regola.

Ieri è stata la Giornata mondiale della sclerosi multipla e proprio in questa occasione ha deciso di raccontare un avvenimento che si è verificato nella sua vita qualche tempo fa. La donna ha raccontato di come, a seguito di alcuni malesseri, si sia sottoposta a delle visite che l’hanno portata a ricevere una diagnosi piuttosto inaspettata.

Parliamo di una malattia autoimmune nota come polineuropatia, la quale con il passare del tempo potrebbe causare l’atrofia di alcuni muscoli. Ovviamente questa condizione l’ha portata a sottoporsi ad una cura intensiva a base di cortisone, ma ha comunque voluto approfondire la questione facendo una scoperta inaspettata.

A seguito di ulteriori controlli la donna ha scoperto di non essere affetta da nessuna malattia, ma di aver comunque provato l’orrore che chi riceve diagnosi di questo tipo sperimenta ogni giorno. Ha quindi tentato di sensibilizzare il suo pubblico a queste problematiche che, purtroppo, possono colpire chiunque da un momento all’altro.