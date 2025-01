Perché gli scienziati vogliono portare un gatto in Antartide e perché alcuni si oppongono

Gli scienziati stanno valutando l’ipotesi di portare un gatto in Antartide, considerando i pro e i contro di tale scelta. A partire dalla fine del secolo scorso, l’ambiente antartico ha subito cambiamenti significativi a causa delle interazioni umane, inclusa la diminuzione della presenza di animali domestici come cani da slitta, ora sostituiti da mezzi di trasporto moderni. Un ricercatore in Neuroscienze della Duke University ha proposto l’idea, ispirato dalla perdita della sua gatta Luna. La sua proposta è stata recentemente presentata alla comunità della base statunitense di McMurdo.

Il ricercatore sostiene che, data la scarsità di animali domestici e l’impatto delle rigide temperature sull’umore, avere un gatto potrebbe aiutare a mantenere un umore stabile durante le sue ricerche. La presenza di un animale domestico potrebbe non solo migliorare il benessere emotivo del ricercatore, ma anche fornire dati sulla sua interazione con l’ambiente circostante.

La proposta ha suscitato interesse e dibattito tra i residenti della base, e il ricercatore ha assicurato che il progetto rispetterebbe le linee guida per la protezione della fauna locale. Per mitigare i rischi, come la diffusione di malattie infettive come la toxoplasmosi, il ricercatore si impegnerà a seguire precauzioni per garantire la sicurezza della fauna antartica. L’idea prevede di riservare una stanza per il gatto all’interno della base e di fornire le cure necessarie.

Il progetto deve rispettare il Trattato Antartico del 1959, che impone forti restrizioni sulla presenza di animali domestici per proteggere la biodiversità fragile del continente. Gli scienziati sperano che, oltre al sostegno della comunità locale, anche i principali organi scientifici possano approvare la proposta, poiché potrebbe influenzare positivamente i risultati della ricerca scientifica sul campo. I risultati delle valutazioni future e le decisioni che ne deriveranno sono attesi con interesse in un contesto dove il benessere emotivo e il rispetto per l’ambiente devono andare di pari passo.