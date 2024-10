Perché gli esseri umani abbandonano gli animali? La spiegazione è agghiacciante

L’abbandono degli animali domestici è un fenomeno in crescita in Italia, con un report di Legambiente del 2023 che evidenzia un aumento dell’8,6% rispetto all’anno precedente. I cani sono i più colpiti, con 85mila esemplari che vivevano in casa e oltre 350mila randagi. Le ragioni principali dell’abbandono sono varie e spesso collegate a problemi economici, indisponibilità dei padroni (come perdita della casa o incarcerazione) e inabilità a gestire razze impegnative. Una soluzione proposta è l’adozione di un patentino per le razze considerate più “pericolose”.

La situazione è particolarmente critica nel Sud Italia, dove i canili sono sovraffollati e il randagismo è un problema serio. Il costo per i Comuni per mantenere i canili varia tra i 180 e 200 mila euro all’anno, ma nonostante l’investimento, gli animali continuano ad essere abbandonati. Spesso, animali come i cani Molossi non possono convivere con altri esemplari, riducendo il numero di posti disponibili nei rifugi. Molte volte, gli animali vengono lasciati nei rifugi senza che i padroni tornino a recuperarli.

Un altro aspetto del fenomeno è il divario tra chi dà agli animali una vita comoda e chi invece li abbandona. Mentre alcuni animali frequentano spa e centri benessere, gli altri vivono in condizioni disastrose. La questione è attuale e non riguarda solo il numero crescente di abbandoni, ma anche il costo del mantenimento degli animali domestici che sta diventando insostenibile per molti, specialmente per la generazione Z.

Il dibattito sulla sterilizzazione degli animali è fondamentale. Sebbene ci siano campagne di sensibilizzazione, la situazione non sta migliorando al Sud. In aggiunta, la produzione di cucciolate all’estero e in casa contribuisce al problema, specialmente con le razze Molossoidi, richieste ma difficili da gestire.

In sintesi, l’abbandono degli animali è un tema complesso che richiede un’azione coordinata tra educazione, politiche di sensibilizzazione e supporto logistico per affrontare le sfide legate alla cura degli animali domestici.