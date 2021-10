Se riusciamo a fare gli iPhone possiamo fare di tutto, auto comprese. E’ questo probabilmente quello che devono aver pensato (e come dargli torto) alla Foxconn la società taiwanese, conosciuta anche come Hon Hai Precision Industry Co, che ha fra l’altro la fabbrica più grande del pianeta terra dove lavorano mezzo milione di persone su una superficie di tre chilometri quadrati.

Foxconn si lancia nel mondo dell’auto

L’auto, si sa, è un oggetto complesso, composto da circa 20 mila pezzi, soggetto a normative complicatissime e standard di sicurezza inauditi, ma la FOxconn è la più grande produttrice di componenti elettrici ed elettronici per gli OEM di tutto il mondo e lavora su contratto per Amazon, Apple, Dell, HP, Microsoft, Motorola, Nintendo, Nokia, Sony, BlackBerry e Xiaomi. Solo per citare i principali partner… “L’auto – ha spiegato il visionario numero della Foxconn Hon Hai – è il dispositivo elettronico intelligente più grande e costoso del mondo. E con le nostre forti capacità nella produzione elettronica, inclusi semiconduttori, moduli e operazioni di precisione, possiamo svolgere un ruolo chiave nello sviluppo di veicoli elettrici”.

Ecco insomma spiegato perché il colosso dell’elettronica Foxconn si è gettato a capofitto nel settore auto. Ha siglato pochi mesi fa un accordo da 280 milioni di dollari con la startup statunitense dei veicoli elettrici Lordtown Motors, che prevede l’acquisizione di uno stabilimento produttivo nell’Ohio e di una quota azionaria del 4 per cento. Lo stabilimento di 575mila metri quadri, già appartenuto a General Motors, continua a produrre il pick up elettrico Endurance di Lordtown. E Foxconn acquisisce così il suo primo stabilimento manifatturiero negli Stati Uniti, e rileverà dalla startup Usa anche terreni, macchinari e un numero imprecisato di dipendenti. Sono esclusi dall’accordo le linee di produzione dei motori e pacchi batterie, alcuni diritti di proprietà intellettuale e alcuni altri asset.

Foxconn potrebbe avviare così la produzione del pick up Endurance entro aprile 2022. E lo stabilimento nell’Ohio potrebbe anche divenire la base per il lancio della seconda vettura elettrica sviluppata da Lordtown, la “Fisker”, entro il quarto trimestre 2023. Foxconn ha infatti in cantiere anche la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di veicoli elettrici in Thailandia entro il 2023, in collaborazione col colosso petrolifero thailandese Ptt che avrà un ruolo non certo secondario…

Il colosso petrolifero di Stato thailandese investirà infatti in questo progetto oltre 16 miliardi di dollari nell’arco del prossimo decennio. Così, con le spalle coperte da questi accordi, Foxconn ha annunciato un piano per fabbricare auto elettriche per diverse case automobilistiche, sotto un modello di contratto simile a quello con cui produce i telefoni. E si comincia con il brand più iconico del mondo: Pininfarina. La berlina di punta Model E, sviluppata con la casa di design italiana, dovrebbe essere infatti lanciata nel 2023. Si sa che la Model E avrà cinque posti e un’autonomia di 750 chilometri con una ricarica. Ed è solo l’inizio: sono già in fase di progetto molto avanzata modelli per la Fisker (come abbiamo detto) e la Taiwan Yulong Group (da noi sconosciuta, ma famossisima in Asia).

E poi il grande salto: un modello con il proprio brand. Anzi i modelli perché con il brand Foxtron debutteranno subito tre veicoli elettrici, nati dalla joint venture tra Hon Hai (il nome in cinese di Foxconn) e la Yulon Motor. Il reveal è avvenuto durante l’evento Hon Hai Tech Day organizzato ogni anno per dimostrare le capacità di ricerca, sviluppo e produzione del gruppo.

All’Hon Hai Tech Day sono stati presentati il suv Foxtron Model C, la berlina Foxtron Model E e un autobus elettrico Model T che – è stato sottolineato nell’evento da Young Liu, presidente di Hon Hai Technology Group – sostengono la visione dell’azienda. Presente anche Terry Gou, il fondatore di Foxconn – Hon Hai che ha fatto una apparizione a sorpresa guidando nel grande teatro l’auto elettrica Model E. Elon Musk ha fatto scuola…

A sua volta Lilian Yen Chen, Ceo di Yulon Motor Group, ha affermato che in meno di un anno dalla sua fondazione la Jv con Foxtron ha oggi dimostrato con successo la capacità e velocità di realizzazione di Hon Hai. I marchi Luxgen e CMC di cui Yulon Group è proprietaria saranno i primi partner chiave ad adottare la piattaforma di prodotti Foxtron che, è stato ribadito, svolgeranno un ruolo chiave nella trasformazione dell’industria automobilistica guidando la produzione a Taiwan. Il suv elettrico Model C è lungo 4,64 metri e con un passo di 2,86 metri offre posti a sedere per 5+2 persone e ampi spazi per i bagagli. Grazie ad un basso coefficiente di resistenza aerodinamica (0,27) vanta ottime prestazioni e accelera da 0 a 100 km in 3,8 secondi, con un’autonomia elettrica di 700 km. Il tutto, è stato ribadito, con un prezzo ragionevole (corrispondente a circa 30mila euro) quindi paragonabile a un modello a benzina.

La Foxtron Model E, sviluppata con Pininfarina, è invece una ammiraglia luxury tecnologicamente innovativa in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori di fascia alta. Pensata anche per soddisfare le necessità delle aziende, dispone di un sedile posteriore trasformabile in un ufficio mobile dedicato, con dispositivi mobili personali perfettamente integrati nell’autovettura, Model E offre prestazioni elevate e una avanzata tecnologia di controllo dinamico. Con una potenza di circa 750 Cv accelera da 0 a 100 km in appena 2,8 secondi, con un’autonomia di 750 km.

Terzo protagonista dell’Hon Hai Tech Day il Model T elegante autobus urbano a funzionamento elettrico conforme alle normative e agli standard dell’Amministrazione federale dei trasporti (FTA). La batteria offre un’autonomia di oltre 400 km e raggiunge una velocità massima di 120 chilometri all’ora, fornendo al conducente e ai passeggeri un’esperienza di viaggio rilassata e fluida. Ed è solo l’inizio. Nei prossimi cinque anni, in linea con la sua visione strategica, i veicoli elettrici diventeranno un’altra attività da miliardi di dollari per Foxconn – Hon Hai.