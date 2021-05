“La Ferrari più bella sarà sempre la prossima”: questo il mantra di Enzo Ferrari, una risposta secca a chi chiedeva quale fosse la Rossa più amata, ma anche una precisa strategia commerciale e tecnologica per proiettare verso il futuro la casa di Maranello.

Viaggio nei segreti Tech della nuova Ferrari 812 Competizione



Un futuro che oggi è “disegnato” dalla nuova 812 Competizione cje propone cose davvero mai viste, a partire dal motore 12 cilindri a V di 6500 centrimetri cubi che arriva ad un regime di rotazione da record: 9500 giri minuto. Parliamo di 158 giri al secondo, un primato pazzesco considerando che ogni cilindro della 812 Competizione ha una cilindrata di 540 centimetri cubi. Ma come si è arrivati a tanto? E cosa si nasconde dietro gli scenografici coperchi del motore Ferrari?

Ferrari 812 Competizione, suo il V12 dei record

Siamo andati a scoprirlo interpellando i tecnici di Maranello che per questo V12 sono arrivati a speremere 830 cavalli con il tipico sound che i puristi dei dodici cilindri di Maranello ben conoscono. Per aumentare la potenza del motore da 6500 cm3 della 812 Superfast e raggiungere un’estensione del campo di giri record si è lavorato molto sulla fluidodinamica, sui sistemi di aspirazione e combustione e sono stati ridotti gli attriti interni.

“Il regime massimo – spiegano infatti gli igegneri – ora pari a 9500 giri/min., regala insieme all’erogazione di coppia sempre crescente una sensazione di spinta progressiva e inesauribile, risultato che prende le mosse dalla riprogettazione di componenti chiave del motore tra cui bielle, pistoni, albero motore e sistema di distribuzione. Le bielle in titanio riducono del 40% il peso rispetto all’acciaio a parità di resistenza meccanica; i nuovi spinotti rivestiti in diamond-like carbon (DLC) riducono invece il coefficiente di attrito (e di conseguenza l’usura) a tutto vantaggio di prestazioni e consumi. Tali interventi si uniscono a una nuova equilibratura dell’albero motore, alleggerito del 3% rispetto alla versione precedente. Le migliorie più rilevanti, tuttavia, riguardano distribuzione e teste cilindri: le camme azionano ora le valvole grazie a una tecnologia derivata dall’esperienza in F1 e sviluppata appositamente al fine di disporre di profili di alzata più performanti”.

Ma un motore così grosso e potente, si sa, non ha una sete inesauribile solo di benzina, ma anche di aria. Così per farlo “respirare” meglio, è stato rivoluzionato l’impianto di aspirazione: collettore e polmone sono più compatti, il che porta ad accorciare i condotti e a erogare così più potenza agli alti regimi, mentre il riempimento della curva di coppia è garantito da un sistema a geometria variabile che modifica in modo continuo la lunghezza dell’assieme, adattandola alle pulsazioni del motore per massimizzare il riempimento dinamico dei cilindri. Il propulsore offre così una progressione rapidissima e continua, senza interruzioni fino al regime massimo di rotazione.

E poi? “Per ridurre attriti e perdite meccaniche, migliorando così il rendimento meccanico del motore – spiegano ancora i tecnici – abbiamo sviluppato una nuova pompa dell’olio a cilindrata variabile che regola in modo continuo la pressione dell’olio su tutto il campo di funzionamento del propulsore. Da sottolineare inoltre l’adozione di un olio motore meno viscoso di quello adottato sui V12 precedenti e l’aumento della portata dell’intera linea di recupero dell’olio. Le strategie di gestione del sistema di iniezione diretta sono state ulteriormente sviluppate per rimanere al passo con i requisiti sempre più stringenti in termini di emissioni”.

E non mancano finezze uniche: grazie al controllo elettronico, il sistema è in grado di pilotare l’accensione della scintilla in modalità singola o multispark, a vantaggio di un’erogazione di coppia pulita e flessibile. Inoltre il computer della 812 Competizione comanda la detonazione al fine di raggiungere la massima efficienza termodinamica, anche grazie a una sofisticata strategia di riconoscimento del numero di ottano del carburante attualmente in uso.

A tutto questo enorme lavoro poi si è affiancato quello dei tecnici del suono perché – si sa- chi compra una macchina con un V12 sotto il cofano non può rinunciare al tipico “ululato”. Ma come conciliare questa magia sonora con le nuove leggi anti-inquinamento? Alla Ferrari hanno risolto il problema con un nuovo scarico che ingloba il filtro anti-particolato per permettere di rispettare le più recenti normative sugli inquinanti senza rovinare il suono. E poi i tecnici hanno introdotto un terminale di scarico assolutamente inedito che ha permesso di recuperare i contenuti in medio-alta frequenza smorzati dal filtro.

E al fine di garantire eccellenza acustica, prestazionale ed estetica i terminali di scarico sono a vista, per sottolineare la loro funzione e la natura racing della vettura senza trascurare l’eleganza propria di ogni Ferrari. Si è lavorato poi sulla linea ad aspirazione introducendo una seconda coppia di risonatori che esalta precise frequenze e gli ordini più nobili del motore, per una simbiosi totale tra il sound di scarico e quello del sistema di aspirazione…

Come ben sanno poi gli appassionati, i motore più estremi devono sempre dissipare enormi quantità di calore. Quindi qui, per la prima volta su un V12 Ferrari, è stato piazzato un convogliatore di aspirazione che massimizza la quantità di aria inviata ai radiatori. È stato inoltre migliorato il circuito del liquido refrigerante, per un aumento del 10% dell’efficienza rispetto alla 812 Superfast. Insomma, tecnologia spaziale, ma anche un po’ di poesia: nel riprogettare i silenziatori e la parte terminale dello scarico (dai classici due codini circolari su entrambi i lati del paraurti si è passati a uno singolo dall’inedita forma rettangolare), si è riproposta una soluzione tipica delle Formula 1 degli anni ’10 (l’interazione aerodinamica degli scarichi con il campo del diffusore). In tale configurazione, il flusso caldo dei gas combusti interagisce con le pinne esterne curve del diffusore generando vorticità extra in corrispondenza del bordo d’uscita delle pinne stesse, che energizza il flusso “freddo” del diffusore e garantisce maggior carico verticale.