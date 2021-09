Durante la Italian Tech Week abbiamo messo online un database delle startup italiane. E’ ancora in versione beta: vuol dire che ci stiamo ancora lavorando. Ma ci abbiamo già lavorato moltissimo nei mesi scorsi. E ha già i dati, completi di un centinaio di startup, non necessariamente “le migliori” – qualunque cosa voglia dire questo termine; ma quelle che hanno chiuso da poco un round di finanziamento. Quelle su cui il mercato degli investitori ha recentemente deciso di investire. E’ un criterio. Del resto noi siamo una testata editoriale e il criterio che ci guida è la notiziabilità: quindi nel database cercheremo di inserire tutte le startup che “fanno notizia”, quelle di cui scriveremmo a prescindere dall’anno di fondazione o dalla sede (se un italiano fa una startup di successo a Londra o San Francisco la inseriremo, per essere chiari).

Perché facciamo un databse, perché investiamo risorse su questo strumento, perché pensiamo che ce ne sia bisogno: sono queste le domande a cui vorrei provare a dare una risposta. La prima ragione è che – a nove anni dal varo del decreto startup e dopo tutto l’hype che c’è stato – pensiamo che sia necessario far evolvere la nostra capacità di analisi e di racconto dell’ecosistema a partire dai dati. Al di là dei casi singoli di successo, del legittimo orgoglio per delle buone pratiche. della soddisfazione per singoli eventi riusciti – come la Italian tech Week, appunto -, sono i dati a dirci dove stiamo e dove stanno gli altri.

In proposito a Torino il discorso di apertura era stato affidato a Yoram Wijngaarde, il fondatore di Dealroom, una dei principali database globali sulle startup. Gli avevamo chiesto di dirci come ci vedono da fuori e lui ha presentato una relazione davvero impressionante, piena di dati. RIporto di seguito i più interessanti: 1) quasi tutti i nuovi posti di lavoro nel mondo sono creati da nuove imprese; 2) le startup crescono tre volte più velocemente del resto delle imprese; 3) in Silicon Valley il 68 per cento di posti di lavoro è in startup, in Europa solo l’1,8, in Italia lo 0,01; 4) in Italia spendiamo in innovazione un quarto d quello che investono di Corea del Sud e Israele, un terzo degli Stati Uniti, la metà della Cina; 5) è vero che il settore tecnologico sta creando dei giganti – Big Tech – ma la metà del fatturato è generato da aziende nate dopo il 2000; 6) se guardiamo agli investimenti in startup l’Italia in Europa è a metà classifica ma se consideriamo le dimensioni dei paesi, siamo in zona retrocessione; 7) complessivamente, in tema di startup, l’Italia sta dove stava la Spagna 5 anni fa e la Francia 7 anni fa.

I dati quindi servono a spazzare via la fuffa e le narrazioni fasulle. Siamo in ritardo: sappiamo di quanto e sappiamo cosa serve per rimontare. Il resto non conta.

La seconda ragione per provare a fare un database delle startup italiane è per contribuire a farle conoscere all’estero. Per offrire a tutti degli strumenti per misurarci e per valutarci. E per far emergere le storie migliori. Ragion per cui il database è tutto in inglese. E inizieremo a fare post anche in inglese sul tema, in modo da contribuire direttamente al racconto che si fa del nostro paese.

Un progetto di questo tipo è uno di quelli che se funziona non finisce mai. Ogni giorno il database andrà alimentato, integrato, corretto di errori. Sappiamo di aver intrapreso un viaggio senza fine (se finisse vorrebbe dire che abbiamo fallito). Ma sappiamo che si tratta di un viaggio necessario e bellissimo: ci mettiamo in ascolto di chi ha una storia da raccontare, al servizio di chi ci sta provando.

Se siete una startup potete candidarvi compilando questo form

Se siete un investitore c’è questo.

Se guidate un acceleratore, un incubatore o un altro hub dell’ecosistema, scrivete i vostri dati a db@italian.tech.

Per consigli o richieste di modifiche scrivete a startup@italian.tech