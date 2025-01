Perché Era Famosa e Cosa Fa Oggi: Un Viaggio nel Tempo

Antonella Bucci è una cantante classe 1971, recentemente tornata sulle scene dopo un lungo periodo di assenza. Dal 11 gennaio 2025 parteciperà alla terza edizione di “Ora o mai più”, un programma di Rai 1 condotto da Marco Liorni, ideato per offrire una nuova opportunità a artisti in cerca di riscatto. Antonella è nota per aver raggiunto il successo negli anni ’80 e ’90, in particolare per la sua vittoria al Festival di Castrocaro nel 1988 con il brano “C’è un motivo in più”. Questo le permise di firmare un contratto con l’etichetta DDD, coinvolta nella carriera di diversi artisti italiani.

Uno dei punti salienti della sua carriera è stato il duetto con Eros Ramazzotti nella canzone “Amarti è l’immenso per me”, pubblicata nel 1990, che ottenne un grande successo. In seguito, Antonella continuò a collaborare con Ramazzotti e partecipò al Festival di Sanremo nel 1993 con “Il mare delle nuvole”, un brano che non riuscì a raggiungere la finale, ma che diede il titolo al suo primo album dello stesso anno. Nel 2003, per celebrare il decennale della loro collaborazione, intraprese un tour con Eros Ramazzotti.

Antonella pubblicò nel 2010 il suo disco “Totalmente Bucci”, ma dopo tale progetto, la cantante entrò in un lungo periodo di oblio, lontano dalle scene musicali. Dopo anni di silenzio, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando a “Ora o mai più”, un format pensato per ridare visibilità a chi ha avuto successo in passato ma ha perso il contatto con il pubblico.

Nel 2025, oltre ad Antonella, il programma vedrà la partecipazione di altri artisti come Anonimo Italiano, Carlotta, Loredana Errore, Pago, Pierdavide Carone, Sugarfree e Valerio Scanu. Questo nuovo capitolo della sua vita rappresenta un’importante opportunità per Antonella di riscoprire il suo talento e riconnettersi con un pubblico che l’ha apprezzata in passato. La sua storia è quella di una artista che, nonostante il silenzio, ha sempre mantenuto viva la passione per la musica e ora cerca una seconda chance nel settore.