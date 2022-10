Perché Elisa D’Ospina ce l’ha con Giovanni Ciacci? Lo screzio risale al 2013

Perché Elisa D’Ospina ce l’ha con Giovanni Ciacci? Come già abbiamo avuto modo di vedere la conduttrice si è scagliata contro lo stylist rispondendo ad un tweet di Simona Ventura in cui aveva scritto: “Ciacci si è fatto riconoscere” con “Eh che c**o! Le persone si rivelano prima o poi”.

Ma se gli screzi fra Super Simo e Giovanni Ciacci risalgono al 2017 ed al 2019, quello fra il pizzetto blu più famoso d’Italia ed Elisa D’Ospina è più datato. A raccontarlo è stata lei a FanPage.

“Arrivai a Detto Fatto nel 2013, un mese dopo l’inizio del programma quindi ho seguito l’intero percorso di Ciacci in trasmissione. È cambiato molto a un certo punto, non so se per difesa o se per potersi dare un tono. Aveva iniziato ritrovandosi davanti alle telecamere dopo avere lavorato per anni dietro le quinte. A un certo punto una persona prende il volo e non la riconosci più.. Cominciò a esserci un chiacchiericcio, un malcontento generale tra gli addetti ai lavori. Ma quello ci sta perché capita a tutti di essere nervosi. Ma non ho mandato giù quello che disse quando, non facendo più parte di Detto Fatto, cominciò a sputare nel piatto dove aveva mangiato attaccando una professionista come Bianca Guaccero. E un’altra cosa: durante una presentazione dei palinsesti rifiutò di fare una foto con me perché lui era Giovanni Ciacci e io un personaggio di serie B. Si fece la foto con Alberto Matano e tutti i presentatori presenti ma non volle farla con me che ero lì dalla prima edizione”.