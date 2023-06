perché è successo e cosa devi fare

I gesti di Fido hanno sempre un significato. Nel seguente articolo vedremo insieme perché il cane ha fatto la cacca nel letto e cosa dobbiamo fare per evitarlo.

Chi convive con un amico a quattro zampe sa che prima o poi deve pulire i bisogni del proprio amico peloso anche in casa. Infatti per un motivo o per un altro può capitare che la nostra palla di pelo possa urinare o defecare in una stanza.

Tuttavia, anche se raramente, può capitare che il nostro amico a quattro zampe faccia la cacca sul letto del suo umano. È arrabbiato con quest’ultimo? Come mai Fido presenta tale comportamento?

Nel seguente articolo vedremo perché il cane fa la cacca nel letto e cosa possiamo fare per evitare questa situazione.

Il cane ha fatto la cacca nel mio letto: perché e cosa fare per evitarlo

Con il tempo abbiamo imparato che ogni comportamento dei nostri amici a quattro zampe ha un significato o più di uno. Per comprendere ciò che vuole comunicarci Fido è importante osservare i suoi cambiamenti comportamentali e i suoi gesti in determinate situazioni.

Sebbene ritrovarsi la cacca del proprio cane sul proprio letto al mattino presto o alla sera sia una situazione rara ma comunque frustrante e che sicuramente ci farà arrabbiare, è importante capire la causa che ha portato il nostro amico a quattro zampe a defecare sul nostro letto. I motivi possono essere tanti, ma vediamo quali sono i principali.

Paura

Uno dei principali motivi per cui il cane può defecare sul letto è la paura. I nostri amici a quattro zampe quando sentono forti rumori possono spaventarsi e presentare una perdita di controllo intestinale. Se la nostra palla di pelo sta riposando beatamente sul nostro letto, che sia di pomeriggio, di notte o al mattino, e forti rumori provenienti dall’esterno, che siano il traffico stradale, un rumore provocato da noi o condizioni meteorologiche avverse, lo svegliano all’improvviso, lo spavento può portare il nostro amico peloso a fare la cacca sul letto.

Per evitare che ciò accasa, è molto importante offrire al nostro amico a quattro zampe un luogo tranquillo e confortevole dove poter riposare. Inoltre, sarebbe opportuno evitare di spaventare la propria palla di pelo mentre riposa.

Stress e ansia

Se il comportamento del nostro amico peloso è continuo, potrebbe essere, il suo defecare sul letto, una risposta allo stress e all’ansia. Ciò può capitare quando il cane soffre di ansia da separazione, o quando il nostro amico a quattro zampe è stressato dalle poche ore che trascorriamo insieme a lui.

Per evitare tale comportamento sarebbe opportuno comprendere la causa di stress nel cane e trascorrere del tempo con il proprio amico a quattro zampe, che sia passeggiare con lui o giocare con lui, i nostri amici pelosi hanno sempre bisogno di stare insieme a noi.

Condizioni di salute

Il cane che defeca sul letto può essere anche sintomo di qualche patologia, nello specifico può essere collegato ai seguenti disturbi:

Parassiti gastrointestinali

Malattia infiammatoria intestinale

Malattia del midollo spinale

Fistola perianale

Inoltre, i cani anziani possono sviluppare anche problemi nel controllo dell’intestino. Per questo motivo è opportuno contattare il veterinario per assicurarsi che il comportamento di Fido non sia legato ad alcuna patologia.