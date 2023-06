Il tuo gatto bianco ama crogiolarsi al sole? Dovresti fare molta attenzione! Vediamo insieme perché è importante proteggere Micio dai raggi solari.

Quando arriva l’estate e di conseguenza le belle giornate di sole, chi convive con un amico a quattro zampe può facilmente notare quest’ultimo crogiolarsi al sole. Vedendo ciò spesso si pensa di non dover proteggere il proprio amico peloso dai raggi solari.

Ma non è affatto così. Infatti anche i felini hanno bisogno di essere protetti dal calore del sole, soprattutto se si tratta di gatti bianchi. Nel seguente articolo vedremo insieme perché è importante proteggere un gatto bianco dai raggi solari e come possiamo farlo.

Gatto bianco al sole: perché è importante proteggerlo

In generale, tutti i felini hanno bisogno di cure specifiche, come per esempio un gatto a pelo lungo avrà bisogno di essere spazzolato più spesso rispetto a un gatto a pelo corto. Tuttavia vi sono alcune razze di gatto, nello specifico i felini con il pelo bianco che hanno bisogno di un’attenzione in più.

Infatti i gatti bianchi, tendono ad avere più problemi di salute come per esempio soffrire di sordità. Tuttavia, queste razze di gatto con il pelo bianco, tendono a sviluppare problematiche anche quando si tratta dei raggi solari. Ciò perché i felini che presentano il pelo bianco, non presentano la melanina, ossia il pigmento che dà colore alla pelle e al pelo dei nostri amici a quattro zampe.

La melanina oltre a dare il colore, tende a proteggere anche naturalmente i gatti dai raggi ultravioletti del sole, evitando così danni alla pelle del Micio. Mancando tale elemento nei gatti bianchi, viene a mancare di conseguenza anche la protezione naturale dai raggi solari.

Per questo motivo un’esposizione costante al sole, può causare vari problemi nei nostri amici a quattro zampe, come:

Queste ultime possono causare sintomi come: formazione di croste, formazione di vesciche, bruciore e prurito nel felino. In casi peggiori, vi è anche il rischio che il nostro amico a quattro zampe sviluppi un tumore maligno da esposizione ai raggi del sole.

Come proteggere il gatto bianco dal sole

Sebbene sia una razza abbastanza delicata, il gatto bianco, come tutti gli altri felini, ama stare al sole in quanto il calore dei raggi solari gli fornisce benessere e comfort. Tuttavia, per i motivi elencati nel paragrafo precedente. è molto importante proteggere il felino, prendendo semplicemente alcune precauzioni.

In primis, come si fa con i bambini e con gli anziani, è molto importante evitare che il proprio amico a quattro zampe possa esporsi al sole nelle ore più calde, in quanto in queste ore i raggi ultravioletti sono più forti. È necessario che il nostro amico peloso possa avere a disposizione dei luoghi all’ombra sia che si tratti di un gatto all’aperto sia che si tratti di un gatto al chiuso, in modo tale da potersi riparare.

Infine, sotto il consiglio del proprio veterinario, ci sono in commercio anche alcune creme solari adatte ai nostri amici a quattro zampe che possiamo utilizzare per proteggere Micio. Ricordiamo inoltre che è importante mettere sempre a disposizione del proprio amico peloso dell’acqua fresca e pulita.