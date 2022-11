perché e cosa fare per evitarlo

Molto spesso il gatto può essere aggressivo con gli altri gatti. Vediamo insieme perché il felino si comporta in questo modo e come risolvere il problema.

I felini sono animali indipendenti e molto spesso anche solitari, infatti non sono abituati a vivere in gruppi. Sebbene non tutti i felini abbiano lo stesso carattere, quando in casa ci sono più di un amico peloso può capitare che uno dei gatti diventi aggressivo con gli altri gatti.

Nel seguente articolo vedremo insieme perché il nostro amico a quattro zampe presenta tale comportamento e cosa possiamo fare per risolvere il problema.

Gatto aggressivo con gli altri gatti: ecco perché

I gatti sono animali solitari e difficilmente vanno d’accordo con altri gatti o addirittura con altri animali. Possiamo infatti facilmente riscontrare un’aggressività nel felino nei confronti degli altri amici pelosi.

Ma come mai il gatto si comporta in questo modo? I motivi per cui un amico a quattro zampe può essere aggressivo nei confronti degli altri gatti sono i seguenti:

Proteggere il territorio: uno dei motivi principali per cui un gatto diventa aggressivo nei confronti degli altri gatti è per proteggere il suo territorio . Infatti quando il felino presenta tale comportamento, quest’ultimo viene nominato aggressività territoriale.

uno dei motivi principali per cui un gatto diventa aggressivo nei confronti degli altri gatti è per . Infatti quando il felino presenta tale comportamento, quest’ultimo viene nominato aggressività territoriale. Maschi in calore: un altro motivo per cui i felini diventano aggressivi, soprattutto i maschi, è quando sono in calore. In questo caso avviene un vero e proprio “combattimento” tra due maschi gatti per conquistare il felino femmina.

Infine anche la gatta può diventare aggressiva nei confronti degli altri gatti, soprattutto quando questi ultimi tendono ad avvicinarsi a lei quando è incinta o ha appena partorito i gattini. L’aggressività, in questo caso, è un comportamento che presenta la gatta per difendere se stessa e i suoi cuccioli.

Riconoscere i segnali di aggressività del gatto e come trattarli.

Cosa fare per risolvere il problema?

Per poter risolvere il problema è opportuno comprendere il perché il nostro amico a quattro zampe è aggressivo nei confronti di altri gatti.

Nel caso in cui ci siano gatti aggiuntivi nella famiglia, per evitare che il nostro Micio diventi aggressivo verso questi ultimi è necessario introdurli poco alla volta per farli conoscere e farli giocare insieme, tenendoli sempre sotto controllo.

Se invece il felino diventa aggressivo perché in è calore, l’unica soluzione è sterilizzare il gatto, in quanto è una situazione naturale che non si può bloccare in alcun modo se nn con la sterilizzazione.

Le cause di aggressività nel gatto: fisiche e psicologiche

Nel caso in cui fosse la gatta incinta o che ha appena partorito a presentare un comportamento aggressivo nei confronti degli altri gatti, sarebbe opportuno offrire alla gatta un posto tranquillo e isolato dagli altri felini, affinché possa stare calma fino al parto o comunque possa dedicarsi ai suoi cuccioli con serenità.