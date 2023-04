perché e come farlo smettere

Il tuo cane morde e distrugge scarpe e vestiti? Ecco il motivo per cui lo fa e cosa dovresti fare per far smettere il tuo amico peloso.

Molto spesso i nostri amici a quattro zampe presentano comportamenti davvero bizzarri, che però possono irritarci, come per esempio mordere i nostri abiti o le nostre scarpe.

Tale comportamento possiamo riscontrarlo principalmente nei cuccioli, ma a volte anche i cani adulti possono farlo. Ma perché? Vogliono attirare solo la nostra attenzione?

Vediamo insieme, nel seguente articolo, perché il cane morde e distrugge scarpe e vestiti e come possiamo risolvere il problema.

Il cane morde e distrugge scarpe e vestiti: ecco perché

Quando vi è un legame forte tra il cane e il suo umano, ci si capisce a volo. Tuttavia non sempre è così, infatti i nostri amici a quattro zampe possono spesso presentare comportamenti misteriosi e bizzarri che possono anche innervosirci.

Uno dei comportamenti che possiamo facilmente riscontrare nei cuccioli di cane è il loro mordere le scarpe, le pantofole o addirittura i nostri vestiti.

Sebbene in un cucciolo tale comportamento sia normale, in quanto fa parte della fase della sua dentizione, per questo motivo in questa fase bisogna offrire a Fido i giochi essenziali per i suoi denti, quando ad avere questo comportamento è un cane adulto le ragioni del comportamento potrebbero essere altri.

Il motivo principale per cui il nostro amico peloso potrebbe mordere le nostre scarpe o i nostri vestiti è la noia. Se il cane viene lasciato da solo non ha la possibilità di giocare e divertirsi, soprattutto se non ha i giocattoli a disposizione e ciò potrebbe portare Fido ad annoiarsi e giocare con le pantofole, le scarpe o i nostri vestiti.

Se invece il nostro amico peloso presenta tale comportamento anche quando siamo presenti in casa significa che cerca la nostra attenzione. Forse non giochiamo abbastanza con lui o non gli dedichiamo abbastanza tempo.

Infine quando il cane morde le scarpe o i vestiti soprattutto quando resta da solo in casa per molto tempo lontano dai suoi genitori umani, potrebbe soffrire di ansia da separazione.

La lontananza dal proprio umano comporta nel cane che soffre di ansia da separazione ad aver bisogno di star vicino alle cose del suo umano, come vestiti o scarpe. Stare a contatto con queste cose renderà la nostra palla di pelo meno sola.

Cosa fare se il cane morde i vestiti?

Come abbiamo detto nel paragrafo precedente il nostro cane può mordere i nostri vestiti sia in nostra presenza che in nostra assenza e per varie ragioni.

Se il motivo di tale comportamento è la noia, potrebbe essere utile offrire al cane giocattoli nuovi in modo tale che non si sente annoiato. Se invece la ragione del comportamento è la ricerca di attenzione, per evitarlo sarebbe opportuno trascorrere del tempo insieme a lui.

Portarlo a fare una passeggiata per fargli eliminare l’energia in eccesso e soprattutto includere dei momenti di gioco o di esercizio insieme nella routine quotidiana.

Inoltre sarebbe opportuno evitare di lasciare i vestiti dove Fido può facilmente arrivare. Sarebbe opportuno, invece, in caso di ansia da separazione, dare alla nostra palla di pelo un indumento vecchio che presenti il nostro odore.

In questo moto quando il cane resta solo, può giocare e divertirsi con qualcosa che presenta il nostro profumo. Infine è molto importante non ridere quando vediamo il nostro amico a quattro zampe che morde le nostre scarpe i nostri vestiti.