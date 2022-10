perché e come calmare Fido

Sei a passeggio e Fido inizia a spaventarsi per ogni frastuono? Ecco perché il cane ha paura dei rumori quando esce e come calmarlo.

Una delle azioni giornaliere più importante per il nostro amico a quattro zampe è la passeggiata al parco o in strada con il suo umano.

Tuttavia molto spesso può capitare che durante la camminata il nostro amico peloso si spaventi a causa di qualche frastuono e voglia tornare indietro o persino restare immobile.

Cosa fare in questo caso? Nel seguente articolo vedremo insieme come calmare il cane che ha paura dei rumori quando esce.

Il cane ha paura dei rumori quando va a passeggio: ecco perché

La passeggiata come ben sappiamo, non deve mai mancare nelle giornate dei nostri amici pelosi, in quanto è utile per la loro salute mentale, fisica e anche per socializzare.

Sebbene i nostri amici a quattro zampe non vedano l’ora di uscire, spesso può capitare che la nostra piccola palla di pelo si spaventi a causa di qualche rumore durante la passeggiata. Ma perché?

Innanzitutto è necessario comprendere quali siano i segnali che possono comunicarci che Fido ha paura. Quindi bisogna fare attenzione a questi atteggiamenti mentre si cammina con il cane:

Se il vostro amico a quattro zampe presenta tali comportamenti vuol dire che c’è qualcosa che lo spaventa anche ad una distanza maggiore, ricordiamo che l’udito di Fido è ben sviluppato e può sentire suoni e rumori che le nostre orecchie non percepiscono.

I rumori che spaventano il cane sono molti, un temporale lontano che noi non percepiamo, il rumore del traffico, la folla di persone che urlano come per esempio i bambini all’uscita da scuola.

Tuttavia ci sono alcuni consigli utili che possono servire per calmare o evitare che il cane abbia paura dei rumori quando esce a fare una passeggiata.

Udito canino: quanto lontano il cane può sentire i rumori? (Video)

Il cane si spaventa dei rumori quando cammina per strada: ecco cosa fare

Per calmare e aiutare il proprio amico peloso quando è spaventato, è necessario comprendere quale sia il rumore che provoca paura nel cane.

Nel caso in cui Fido sia spaventato dal traffico o dal rumore dei camion, sarebbe opportuno cambiare l’itinerario della passeggiata.

Cercare una zona meno trafficata o portare a passeggio Fido nelle ore in cui non vi siano molte auto in giro, può essere utile per evitare lo spavento nel cane.

Se invece il cane è spaventato dagli assembramenti, sarebbe opportuno evitare le zone dove ci sono molte persone o bambini, quindi le scuole o i bar affollati.

Tuttavia il modo migliore per aiutare Fido è far accettare a quest’ultimo i vari rumori. Come? basta seguire questi punti:

Far ascoltare al cane i vari rumori che possono spaventarlo in modo tale da farlo abituare;

Fare la stessa passeggiata agli stessi orari per far abituare Fido ai rumori quotidiani;

Se un suono vi fa sobbalzare, non spaventatevi altrimenti il cane lo avverte.

Come insegnare al cane ad ignorare i rumori forti: ecco cosa fare

Inoltre, nel caso in cui il cane sia spaventato dalle auto, è possibile far annusare la vostra auto, accendere il motore quando Fido è tranquillo e passeggiare un po’. In questo modo il vostro amico peloso si abituerà al rumore.