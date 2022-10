Perché dovresti addestrare il gatto: l’importanza dell’educazione del Micio

I felini sono indipendenti questo si sa, ma è molto importante educarli, soprattutto da piccoli. Vediamo perché dovresti addestrare il gatto.

E’ risaputo che i felini sono animali indipendenti, quindi differentemente dai loro cugini cani tendono a trascorrere la maggior parte da soli e a fare ciò che desiderano.

Tuttavia proprio come accade con i nostri amici a quattro zampe, anche i felini devono essere educati. Vediamo nel seguente articolo perché dovreste addestrare un gatto.

Perché è necessario educare un gatto?

Quando si adotta un cane il primo pensiero è addestrare quest’ultimo, mentre raramente pensiamo di dover addestrare un gatto.

Tuttavia se decidiamo di adottare quest’ultimo per far sì che la convivenza sia efficace e possa far bene al nostro amico peloso, sarebbe opportuno addestrare il gatto.

Sebbene di felini non siano mai stati addestrati a svolgere azioni o lavori in passato, differentemente dai cani, studi scientifici hanno dimostrato che anche i gatti sono in grado di imparare i comandi e quindi di presentare comportamenti adeguati.

Anche se potrebbe essere inverosimile insegnare al proprio Micio a camminare al guinzaglio o a fare bisogni nella lettiera, in quanto il primo è un’attività che raramente faremo mentre il secondo è un istinto naturale che presenta già il nostro amico peloso.

Tuttavia ci sono, secondo gli esperti, alcuni addestramenti che possono essere utili al felino, in quanto possono aiutarlo a sentirsi a proprio agio in determinate situazioni, come per esempio:

Come addestrare un gatto: a cosa fare attenzione

Come ben sappiamo può risultare difficile addestrare un felino, in quanto quest’ultimo tende a non ascoltare l’essere umano. Tuttavia facendo attenzione a determinati punti è possibile addestrare il gatto a tutto ciò che si vuole.

In primis è importante che il felino sia addestrato quando è piccolo, in quanto è più attento e quindi può apprendere facilmente l’addestramento.

E’ necessario, per addestrare il gatto, che venga utilizzato il rinforzo positivo e che non vengano utilizzate le punizioni o getti d’acqua, in quanto queste ultime azioni possono stressare il nostro amico a quattro zampe.

E’ necessario che il felino, nel momento in cui venga addestrato, si trovi in un luogo non rumoroso e che lo faccia stare a proprio agio. Inoltre è importante fare attenzione allo stato d’animo del gatto.

Se quest’ultimo tende ad avere comportamenti di disagio durante l’addestramento è necessario interromperlo. Infine per qualsiasi tipo di addestramento è importante non opprimere il felino e avere tanta pazienza.