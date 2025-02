Perché ci siamo lasciati: Il famoso italiano rivela il motivo della fine della storia d’amore con la compagna, si scopre solo ora

Nicolò De Devitiis ha condiviso la fine della sua relazione con Veronica Ruggieri durante un’intervista a “Verissimo”. L’inviato de “Le Iene” ha spiegato che, a 34 anni, sente la necessità di costruire una famiglia, un desiderio non condiviso dalla partner, portando alla decisione di separarsi. De Devitiis ha descritto il legame con Veronica come significativo, ma ha riconosciuto che col tempo si erano persi di vista e che le loro aspettative non erano più allineate. La loro conversazione è stata caratterizzata da sincerità, che ha reso chiara la necessità di porre fine alla relazione, nonostante i bei momenti trascorsi insieme.

Nell’intervista, ha anche enfatizzato l’importanza della famiglia nella sua vita, sottolineando il valore del legame tra i suoi genitori, che ancora stanno insieme. De Devitiis sogna di avere tre figli e desidera costruire una relazione simile a quella dei suoi genitori, basata su un amore solido. Attualmente, ha rivelato di non essere innamorato, considerando il termine molto significativo, suggerendo un periodo di introspezione dopo la fine della sua storia d’amore.

Inoltre, Nicolò ha parlato della sua carriera, rivelando come è entrato nel mondo de “Le Iene”. Ha raccontato un episodio chiave in cui, lavorando come commesso, ha incontrato Paolo Calabresi e ha avuto il coraggio di presentargli un’idea per il programma. Questo incontro gli ha aperto la strada verso una carriera in televisione, portandolo infine a realizzare il suo primo servizio, dopo aver perseverato nonostante le sfide.