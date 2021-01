SAPPIAMO ESATTAMENTE cosa vorremmo dire, ma la parola giusta non arriva. Rimane lì, come si dice, sulla punta della lingua. In inglese il fenomeno è chiamato “tip of the tongue” ed è descritto come uno stato in cui non si riesce a ricordare del tutto un termine familiare, ma si è in grado di richiamarne la forma (le sillabe, l’iniziale) o di proporre parole di significato simile, come scoperto a metà anni Sessanta da due psicologi di Harvard, Roger Brown e David McNeill.

Il fenomento TOT

A lungo è stato considerato un problema cognitivo associabile solo ad adulti di mezza età e anziani, ma in realtà il cosiddetto “Tot” riguarda tanto i giovani quanto i grandi. A chi, dopotutto, non è mai capitato pensando al nome di una città, di un attore, di un colore o semplicemente di un oggetto?

“Si tratta di un fenomeno curioso, studiato da anni, che ci dice cose interessanti sul funzionamento del nostro cervello” spiega Stefano Cappa, specialista della Società italiana di neurologia e professore di neurologia presso la Scuola Universitaria Superiore IUSS e l’Istituto Neurologico Mondino di Pavia. “Il meccanismo di recupero di una parola avviene in una manciata di millesimi di secondi di cui non ci rendiamo nemmeno conto. Mentre nei soggetti con lesione al lobo temporale possono esserci intoppi dovuti al danno cerebrale, nei soggetti sani il passaggio di informazioni dovrebbe avvenire correttamente.

Tuttavia, il processo può essere influenzato da diversi fattori: dalla natura del concetto e dalla frequenza con cui lo nominiamo, perché recuperare la parola “cane” è molto più immediato che recuperare “ornitorinco”; dalla lingua utilizzata, dato che quando non si parla in lingua madre i Tot sono più frequenti; e infine dalla stanchezza, perché a fine giornata o dopo tante ore di conversazione è possibile che anche i termini più semplici ci sfuggano”.

Succede a giovani e anziani

Studi di diario di fine anni Novanta, in cui i partecipanti dovevano riportare su un’agenda ogni volta che rimanevano con una parola sulla punta della lingua, hanno rilevato che i giovani, dai 18 ai 24 anni, sperimentano un Tot in media una-due volte a settimana, i 60-70enni più frequentemente, mentre gli ultra 80enni circa il doppio dei ragazzi, quindi due-quattro volte a settimana. Secondo gli esperti è in parte perché adulti e anziani fanno più caso a quando non ricordano una parola rispetto ai giovani, ma nonostante questo ci si chiede se sia possibile considerare i Tot come un campanello d’allarme di declino cognitivo. La risposta non è netta, rispondono gli scienziati, e il fenomeno va interpretato in due modi.

A cosa è dovuto

Da una parte gli errori di recupero di un termine possono essere effettivamente visti come un indebolimento delle connessioni tra i significati dei concetti e le parole che li denotano nella memoria a lungo termine. Soprattutto se le difficoltà si manifestano in specifici momenti e contesti quotidiani. “Se ne abbiamo esperienza la sera o dopo una giornata particolarmente intensa di lavoro è completamente normale, soprattutto se il termine è a bassa frequenza – precisa l’esperto – ma se iniziamo a fermarci spesso davanti a parole comuni e in momenti in cui non si denota particolare stanchezza, il tip of the tongue potrebbe essere il campanello d’allarme di qualcosa di diverso”.

Dall’altra parte, invece, è possibile che l’aumento dei problemi di ricerca delle parole con l’avanzare dell’età non c’entri tanto con l’invecchiamento, quanto con la conoscenza. Secondo la psicologa americana Donna Dahlgren, se alcuni anziani sperimentano più Tot dei giovani è semplicemente perché hanno più informazioni archiviate nella memoria a lungo termine.

Concorda l’esperto della Società italiana di neurologia: “Consideriamo potenzialmente più esposte al tip of the tongue le persone che hanno una conoscenza vasta e sanno più lingue – spiega Cappa – dopotutto nel lessico c’è competizione e se mentre parlo devo sempre scegliere tra un repertorio molto ampio di termini è plausibile che talvolta una parola, anche semplice, non venga e rimanga sulla punta della lingua”.