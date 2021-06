Massiccia operazione di pulizia in corso su Amazon proprio alla vigilia del Prime Day del 21 e 22 giugno. Lo scorso mercoledì dalla piattaforma erano stati rimossi i prodotti del brand cinese RavPower. Nei mesi scorsi la stessa sorte era toccata agli (apparentemente) apprezzati Aukey e Mpow. Caricatori per smartphone, powerbank e dash-cam fra i prodotti maggiormente proposti da questi marchi. Pochi giorni dopo l’ultima rimozione, lo stesso destino tocca a Vava, che appunto si occupa di telecamere da cruscotto, e TaoTronics, che vende cuffie, dispositivi audio e smart per la casa. Nel caso delle ultime (RavPower, Vava e TaoTronics) c’è un elemento in comune: sono controllate dalla stessa società madre, la cinese SunValley.

Perché i prodotti scompaiono da Amazon

Ma perché questi prodotti scompaiono all’improvviso da Amazon? Per diverse ragioni, ovviamente, ma in particolare per la vecchia storia dei commenti fasulli a cinque stelle. Così come per i like, i commenti, le visualizzazioni o i follower fasulli per gli account social, anche per le pagine dei prodotti di Amazon esistono piattaforme specializzate nella compravendita di recensioni false. Tutte ovviamente sempre positive e talvolta anche con un certo livello di raffinatezza, cioè con foto e commenti minimamente articolati. Spesso gli utenti che si prestano a queste operazioni acquistano effettivamente il prodotto in questione, che la piattaforma intermediaria rimborsa loro via PayPal, di fatto regalandoli. E risolvendo così l’accordo. Altre volte vengono anche pagati per la recensione, intorno ai 20 euro l’una. Ma ovviamente più commenti positivi un brand ordina, più risparmia sul pacchetto.

Il caso RavPower

La ragione della rimozione non è stata esplicitata, anche perché per Amazon non è proprio confortante dover confermare che il sistema delle false recensioni, nonostante gli sforzi, sia ancora vivo e vegeto e in grado almeno in parte di influenzare gli algoritmi della piattaforma e in ultima battuta le scelte e gli acquisti degli utenti. Si parla infatti di una violazione delle norme del colosso. Ma tutto è ripartito da un’inchiesta del Wall Street Journal, nella quale la giornalista Nicole Nguyen esponeva di nuovo nel dettaglio il sistema delle recensioni false e dei commenti gonfiati. Ad esempio RavPower offriva carte regalo dal valore di 35 dollari a ogni acquirente di un suo prodotto: un credito da riscuotere però solo dopo aver documentato di aver scritto e pubblicato una recensione positiva del prodotto su Amazon. Una manipolazione delle regole ormai da anni nel mirino del gruppo fondato da Jeff Bezos, che da poco ha lasciato la poltrona di Ceo ad Andy Jassy per concentrarsi sulle sue avventure spaziali. Alla fine non rimane altro modo che far fuori i prodotti di certi marchi, sperando così di dare una lezione a tutti quelli che fanno ricorso a queste piattaforme esterne in grado di mobilitare, grazie all’orchestrazione di gruppi dediti a questo mercimonio, decine di migliaia di recensori in cattiva fede. E pompare la valutazione dei prodotti.

Lo stato attuale su Amazon Italia

Al momento in effetti la ricerca di prodotti marchiati Aukey non restituisce alcun esito preciso, limitandosi a proporre brand e dispositivi simili. Qualcosa invece esce relativamente a Mpow, come alcuni modelli di cuffie. Nulla rispetto all’appena bandito RavPower né tantomeno la piattaforma fornisce in risposta i prodotti di TaoTronics o di Vava.

Pochi giorni fa Amazon ha risposto alla nuova fiammata di polemiche sui commentifici con un lungo post in cui spiega che “le recensioni dei prodotti sono una parte importante dell’esperienza di acquisto, poiché aiutano i clienti nelle loro decisioni di acquisto e forniscono ai partner di vendita un modo per differenziare i loro prodotti da altri articoli simili. Abbiamo più di 300 milioni di clienti attivi e oltre 1,9 milioni di partner di vendita in tutto il mondo, la maggior parte dei quali sono piccole e medie imprese che rappresentano la maggior parte dei prodotti fisici venduti nei nostri negozi. Per conto dei nostri clienti e partner di vendita, Amazon innova senza sosta per consentire solo recensioni di prodotti autentici nel nostro negozio”. Tuttavia il problema esiste. Il colosso spiega di aver messo a punto negli anni sistemi sofisticati per individuare le recensioni infedeli (false o incentivate). Nel 2020 ne sono state rimosse oltre 200 milioni prima che fossero visualizzate, il 99% delle quali scovate dall’intelligenza artificiale della piattaforma,

I social network nel mirino di Amazon

Poi Amazon mette nel mirino le piattaforme sociali, ree a suo avviso di offrire “ospitalità” ai gruppi che coordinano le azioni di questo tipo. “A causa dei nostri continui miglioramenti nell’individuazione delle recensioni false e dei collegamenti fra chi le compra e le vende, abbiamo assistito a un aumento dei tentativi di portare avanti questo commercio fuori da Amazon, in particolare sui social media – scrivono da Seattle – è chiaro che questa è una battaglia molto ampia, che coinvolge tutto il settore, e che bisogna lavorare insieme per fare progressi in modo rapido”. Tradotto: Facebook & co, chiudete quei gruppi. Nei primi tre mesi del 2020 Amazon ha segnalato ad esempio oltre 300 gruppi ai social, ma ci sono voluti 45 giorni per cancellarli. Nei primi tre mesi del 2021 di gruppi ne sono stati segnalati mille, ma la situazione è migliorata: solo cinque giorni per farli fuori.

Tuttavia, “è fondamentale per le società di social media investire adeguatamente in controlli proattivi per rilevare ed eliminare recensioni false prima che qualcuno segnali loro il problema. La protezione dei consumatori richiederà un lavoro congiunto per assicurarci di sfruttare la nostra conoscenza unica, collaborare e fermare i tentativi di frode e le recensioni false prima che abbiano la possibilità di avere un impatto sui consumatori”. Ovviamente Amazon aggiunge di aver avviato una grande quantità di cause legali contro chi ha acquistato, favorito e realizzato le recensioni false. Ma serve una collaborazione più forte per evitare che, fuori dalla piattaforma, questi network di falsari alimentino incessantemente i floridi commentifici.