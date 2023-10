Perché cani e gatti vivono meno di noi? La risposta degli esperti

La durata della vita dei nostri amici pelosi purtroppo è minore della nostra, ma come mai? Vediamo perché cani e gatti vivono meno di noi.

Condividere la propria vita con un cane o un gatto è un’esperienza davvero magnifica e indimenticabile. Tuttavia, chi ha il piacere di trascorrere delle belle giornate insieme alle proprie palle di pelo, sa che prima o poi arriverà anche il tempo di dirgli addio.

Sebbene sia difficile accettarlo, purtroppo i nostri amici a quattro zampe non possono essere accanto a noi per molti anni. Ma perché la durata di vita dei nostri amici pelosi è così breve? Perché cani e gatti vivono meno di noi? Scopriamolo insieme nel seguente articolo.

Perché i cani e gatti vivono meno di noi?

Nel mondo che vorremmo, i nostri amici a quattro zampe vivrebbero per sempre o comunque sarebbero accanto a noi molto ma molto più tempo. Sfortunatamente però, nel mondo reale spesso dobbiamo dire addio ai nostri cani e ai nostri gatti molto prima di quanto vorremmo.

Chi condivide la propria vita con un amico a quattro zampe, lo vedrà crescere, invecchiare e purtroppo lo vedrà anche andarsene in cielo. Ma perché i cani e gatti devono vivere una vita così breve rispetto a noi esseri umani?

Ad influenzare la durata della vita dei nostri amici a quattro zampe ci sono molti fattori. Il primo fra tanti è l’accelerazione della loro crescita. Infatti, se per esempio prendiamo in considerazione lo sviluppo dei denti dei nostri amici pelosi, ci rendiamo conto che iniziano ad avere tutti i denti da latte già entro i 45 giorni di vita. Mentre noi esseri umani per avere i denti da latte dobbiamo aspettare dai 4 ai 7 mesi.

L’accelerazione della crescita comporta di conseguenza anche l’accelerazione del processo di invecchiamento. Infatti i gatti possono essere considerati anziani dall’età di 10 ai 14 anni. Mentre i cani iniziano ad essere considerati anziani dall’età di 8-9 anni, se si tratta di cani di taglia grande, mentre 10 e più anni se si tratta di cani di taglia piccola.

Per questo motivo la durata di vita di un gatto è di 12 anni (anche se ci sono gatti che hanno vissuto per 18/20 anni), mentre la durata di vita per i cani di taglia media è di 13-14 anni, quella di cani di taglia piccola 15-18 anni, mentre per i cani di taglia grande 8 anni.

Tuttavia l’accelerazione della crescita è solo uno dei fattori che influenzano la longevità dei nostri amici pelosi. Qui di seguito vedremo quali sono gli altri fattori che possono influenzare la durata della vita dei nostri amici a quattro zampe.

Genetica

Un altro fattore che può influenzare la durata della vita dei nostri cani e gatti è la genetica. Quest’ultima è intesa anche come la possibilità frequente dei nostri amici pelosi di contrarre malattie ereditarie. Infatti molti, nello specifico i cani, possono presentare malattie genetiche che possono determinare la loro durata di vita.

Dimensioni e tasso metabolico

Un altro fattore che può influenzare la durata della vita dei nostri amici a quattro zampe, soprattutto i cani, è la dimensione dell’animale. Gli scienziati hanno scoperto, molto tempo fa, che gli animali più grandi solitamente vivono più a lungo di quelli più piccoli.

Ciò è dovuto al loro tasso metabolico, ossia al fabbisogno energetico di cui il corpo degli animali necessita in condizioni di riposo per svolgere le funzioni fisiologiche, come per esempio respirare. È stato scoperto, che gli animali più piccoli avevano un tasso metabolico più elevato rispetto agli animali più grandi e quindi avevano una durata di vita più breve.

Tuttavia ciò non funziona per tutti gli animali. Infatti i pappagalli per esempio, sebbene presentino un tasso metabolico elevato, possono anche vivere fino a 80 anni. Anche i nostri amici a quattro zampe non seguono tale regola, infatti i cani più grandi hanno una durata di vita più bassa rispetto ai cani più piccoli.