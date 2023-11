perché cambia il numero e come capirlo

La domanda è ricorrente: quanti cuccioli fa un cane? A quale numero può arrivare e come capirlo? Ecco tutte le informazioni utili.

Avere una cagnetta incinta è sempre una grandissima emozione. Gli animali, quando hanno i loro cuccioli, nei primi mesi della loro vita, sono tutti molto affettuosi e devono insegnare loro tutto quello che sanno. In quei momenti è bellissimo stare a guardare e partecipare dando un aiuto prezioso.

Ma sappiamo bene che ci sono tanti cani diversi, quindi, quanti cuccioli fa un cane? È una domanda che tutti si sono fatti prima o dopo nella vita, ma rispondere non è così facile.

Infatti, bisogna considerare molti fattori diversi. Analizzeremo meglio l’argomento in questo articolo e capiremo perché il numero di cuccioli cambia, cosa cambia in cani di piccola e grande taglia e come capire quanti cuccioli stanno arrivando.

Quanti cuccioli fa un cane: come funziona la gravidanza canina

Dobbiamo fare una doverose premessa: ogni cagnolina ha una sua costituzione fisica, un suo organismo e, quindi, tutte le “regole” che esistono sulla gravidanza canina possono non valere del tutto. La capacità riproduttiva potrebbe essere minore o maggiore a seconda della sua salute e di tanti altri fattori genetici e biologici.

Detto questo, il numero di cuccioli che una cagnolina può partorire cambia in base a tre fattori principali: la razza, la taglia e se si tratta della prima gravidanza o delle successive alla prima.

Se il cane è di taglia piccola il numero di cuccioli va da 1 a 4. Ovviamente, bisogna considerare le razze. Una cagnolina di taglia molto piccola può fare 2 o 3 cuccioli, una di taglia toy solo 1 o 2, mentre cani di taglia piccola possono arrivare a 4, in casi eccezionali a 5.

Passiamo ora ad un cane di taglia media, come il Pastore Australiano. Un cane di taglia media contenuta può fare 5 o 6 cuccioli, mentre una taglia media standard arriva anche a 7. Le taglie medio-grandi possono partorire fino a 8 cuccioli.

Infine, analizziamo le caratteristiche di una taglia grande. Una taglia grande può fare da 6 a 8 cuccioli, una maxi da 8 a 10, mentre i cani di taglia gigante arrivano a 15. Pensate che ci sono casi in cui un cane di taglia grande è arrivata a partorire 24 cuccioli entrando nel guinness dei primati.

La prima cucciolata

I dati sono indicativi, in base a informazioni e statistiche generali. Questo aspetto è molto importante da tenere in considerazione. Tuttavia, abbiamo un ultimo elemento da analizzare, ovvero se sia la prima gravidanza oppure no.

Di solito, se il cane è alla sua prima gravidanza fa il numero massimo di cuccioli previsto dalla sua taglia e dalla sua razza. Occorre aiutare a supportare una cagnolina alla sua prima cucciolata perché anche per lei è un’esperienza nuova e può diventare titubante e timorosa.

In ogni caso, come abbiamo già detto, è difficile capire esattamente quanti cuccioli stanno per arrivare perché ci sono fattori molto variabili. L’unica certezza può essere data solamente da un’ecografia fatta dal veterinario.

Infine, alcune informazioni accessorie: la gravidanza di un cane ha una durata di due mesi. Nel primo mese i sintomi non si notano molto, nel secondo, invece, ecco l’aumento della pancia e delle mammelle. Quando la temperatura della cagnolina si abbassa, si mette spesso sul fianco e ha delle contrazioni addominali, allora, i cuccioli stanno per arrivare.