Perché alcune persone maltrattano gli animali: cosa c’è dietro

Viene da chiedersi spesso perché alcune persone maltrattano gli animali ed ecco che cosa pensano gli studiosi su questo argomento.

Purtroppo nel mondo ci sono tantissime persone che trattano gli animali, soprattutto quelli domestici, molto male. Nonostante loro siano adorabili, utili, preziosi, capaci di dare molto affetto ancora vengono picchiati o abbandonati, spesso nella spazzatura. È un comportamento che gli amanti degli animali non riescono a comprendere.

Come si fa a trattare male un cane o un gatto e arrivare, in alcuni casi, anche ad ucciderli? Gli studiosi si sono interrogati spesso sul perché alcune persone maltrattano gli animali e in questo articolo proveremo a capire meglio che cosa c’è dietro, se problemi mentali o altro.

Ci affideremo, come sempre, ad uno specialista e approfondiremo alcuni aspetti di questo comportamento cercando di capire che cosa li spinge a intraprendere azioni violente contro animali domestici e provare piacere nel farlo.

Perché alcune persone maltrattano gli animali? L’opinione dell’esperto

Ci sono molti fattori nascosti dietro ad un comportamento simili, ovvero di maltrattamento di animali, e ne ha parlato lo psicologo e lo psicoterapeuta Walter Hinojosa. I motivi potrebbero derivare da disturbi mentali ed emotivi di una persona e ce ne sono almeno 5.

1.Problemi di stress o frustrazione

Alcune persone se sono particolarmente stressate o frustrate dopo una brutta esperienza sentono il bisogno di sfogare tutto questo e lo fanno con atteggiamenti violenti. La via più facile è, naturalmente, quella di prendersela con esseri deboli come possono esserlo cani e gatti.

2.Mancanza di sensibilità

Secondo l’esperto ci sono alcune persone che, se esposte ripetutamente a forme di violenza nella loro infanzia, diventano particolarmente insensibili verso la violenza. Lo diventano sia se la vedono che se la compiono loro stessi. Hanno una mancanza importante di empatia e non riescono a percepire che cosa sta realmente accadendo.

3.Mancanza di controllo degli impulsi

Ogni persona ha degli impulsi. Questi sono naturali e fanno parte del nostro DNA. Tuttavia, siamo anche in grado di controllarli e non essere come gli animali che sono privi di autocontrollo. In alcune persone questo autocontrollo, però, non c’è.

Gli impulsi e le emozioni che compaiono, quindi, devono essere sfogate in un qualche modo e alcune persone trovano appagante e rilassante farlo su elementi più deboli su cui possono avere il controllo e la supremazia.

4.Necessità di potere

Quando una persona maltratta un animale si sente forte perché è in grado di punire e perché spesso il cane o il gatto maltrattato poi seguirà le sue indicazioni. Questo dà una grandissima sensazione di potere di cui alcune persone sono dipendenti.

5.Problemi mentali

Ci sono alcune malattie e disturbi mentali che portano a comportamenti aggressivi. Se con le persone questa attitudine può essere controllata, con gli animali domestici è un po’ più difficile perché in molti casi loro non sono in grado di difendersi. La psicopatia o comportamenti antisociali aumentano il rischio di atteggiamenti violenti, purtroppo verso gli animali che sono piccoli e molto vulnerabili.