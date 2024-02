Cerca sempre questo contatto con noi? Ecco perché ai gatti piace mettere la fronte sugli umani e che significato ha per loro.

Nonostante la loro fama (spesso ingiusta) di animali asociali e indifferenti, i nostri felini domestici amano il contatto con il loro padrone e con le persone in generale. Ma c’è in particolare un loro comportamento che può farci riflettere perché potrebbe avere varie interpretazioni: che significa quando ai gatti piace mettere la fronte sugli umani e come spiegarselo.

Come il gatto cerca il contatto con noi

Alcuni atteggiamenti felini ci possono far capire che è molto più affettuoso di quanto la sua fama racconti di lui! Quando Micio cerca il contatto con noi, i motivi possono essere vari, e magari diversi da quelli che spingono un cane a fare le stesse cose. Ma in quanti e quali modi può cercare un contatto col suo umano preferito?

Con la lingua, leccandoci,

col contatto fisico: ad esempio quando si mette nel letto a dormire con noi,

con i denti, dando dei piccoli morsi innocui,

con le zampe: ad esempio quando fa la pasta,

strusciandosi contro di noi per rilasciare i suoi feromoni.

Ciò ovviamente non significa che tutti i gatti sentano l’esigenza di un contatto con noi: talvolta può dipendere dalla razza, altre invece dal grado di socializzazione che è stato loro impartito. Soprattutto in quest’ultimo caso è fondamentale dare all’animale del tempo per abituarsi e poi infine cercare un contatto con noi, quando gli fa più piacere.

Ai gatti piace mettere la fronte sugli umani: perché lo fanno

La ricerca del contatto con la fronte da parte del felino viene anche definito ‘rubbing‘ e sta ad indicare quelle piccole testate che non fanno assolutamente male ma che sono appunto una dimostrazione di tenerezza e affetto nei nostri confronti, ma anche quella di rilascio di feromoni attraverso il contatto fisico e scambio di odori.

Il gesto è il contatto più immediato che può cercare un gatto, ma non è detto che sia ‘senza interesse’: per attirare la nostra attenzione i gatti miagolano forte ma possono anche cercare di toccarci per chiederci del cibo o per soddisfare altre esigenze. In questo modo infatti Micio rilascia il suo e ‘assorbe’ con piacere quello del suo umano preferito.

Naturalmente non è un gesto che compie con tutti ma solo con coloro coi quali ha grande familiarità e confidenza, quindi solitamente si tratta del padrone. Quindi non si tratta solo di legame affettivo ma anche di uno scambio di informazioni attraverso l’olfatto.

Ai gatti piace mettere la fronte sugli umani: se le testate sono forti?

Sebbene possa sembrare un gesto violento o aggressivo, non è assolutamente questa la spiegazione delle sue testate anche quando sono ‘forti’: ci sta solo dimostrando un grande legame di intesa e di amicizia che priva nei nostri confronti. Quando un micio infatti vuole il contatto col nostro corpo o anche accetta che noi lo tocchiamo (ma non sempre è così quando il gatto ci mostra la pancia) significa che abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro di socializzazione con lui, perché di noi si fida.