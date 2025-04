Perché 4chan è inattivo: analisi del grave attacco informatico al forum controverso

4chan, uno dei forum più discussi in rete, ha subito un attacco informatico significativo, risultando offline dal 15 aprile 2025. L’incidente ha causato la fuga di oltre 6,5 GB di dati interni, inclusi email, indirizzi IP e file di configurazione. Il gruppo Soyjak.party è stato accusato dell’attacco, il quale ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi e sull’anonimato degli utenti. La ricomparsa della board /qa/, chiusa dal 2021, ha segnato l’inizio della scoperta del compromesso, accompagnata da un messaggio sarcastico.

I dati sottratti, apparsi inizialmente su Soyjak.party, contenevano log server, email degli amministratori e screenshot del pannello di controllo. La visibilità degli indirizzi IP associati agli amministratori ha sollevato dubbi sulla protezione dell’anonimato, un aspetto cruciale per la piattaforma. Nonostante l’associazione con Soyjak.party, non ci sono state rivendicazioni ufficiali; si ipotizza una vendetta interna da parte di ex moderatori.

L’attacco ha implicazioni operative, reputazionali e legali, con rallentamenti e interruzioni temporanee nel servizio, e potrebbe comportare azioni legali a causa della fuga di dati sensibili. I moderatori hanno subito danni diretti, con divulgazione dei loro dati personali su altre piattaforme.

4chan utilizza un motore obsoleto e altamente personalizzato, con carenze in materia di sicurezza, che dipende da volontari per la gestione. L’attacco ha provocato un cambiamento nei rapporti di fiducia tra utenti e piattaforme online, evidenziando la necessità di aggiornamenti e trasparenza nella gestione dei dati, cosicché l’anonimato non garantisce una protezione assoluta.