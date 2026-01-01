9.2 C
Pera dell'Emilia Romagna in cucina

Pera dell’Emilia Romagna in cucina

La Pera dell’Emilia Romagna IGP è un frutto gourmet versatile e di eccellenza, che sta ridefinendo la scena gastronomica italiana grazie alla creatività e alla competenza di chef, mixologist e pastry chef. Questi ambassador stanno creando ricette inedite in grado di esaltare le infinite sfumature delle 8 varietà di Pera dell’Emilia Romagna IGP.

Una di queste ricette è la Pera Fétel alla Rossini, che prevede l’utilizzo di Pere dell’Emilia Romagna IGP Abate Fétel, carota, sedano, cipolla, aglio, alloro, rosmarino, pepe nero, fondo bruno, Porto, anice stellato, olio o burro, scaloppa di foie gras e tartufo. Il procedimento prevede di tagliare le pere a dischi, coppare il torsolo e pelare le pere, utilizzando bucce e parature per preparare un fondo. Le pere vengono quindi cotte in un sacchetto per sottovuoto con una parte di fondo e profumi, e successivamente sfumate con il Porto e rese croccanti in padella. La composizione finale prevede di impiattare la scaloppa di foie gras con la pera, nappare con il fondo e completare con scaglie di tartufo.

Un’altra ricetta è il Peramisù, che prevede l’utilizzo di Pere dell’Emilia Romagna IGP Santa Maria, tuorlo, zucchero, albume, farina, mascarpone, panna, cioccolato fondente, gianduia, caffè e agar agar. Il procedimento prevede di preparare i savoiardi, il mascarpone, la crema gianduia, il gel al caffè e il confit di pere, e successivamente di comporre il dolce con gli inserti alle pere. La varietà di pera Santa Maria è particolarmente adatta al confit per la sua polpa succosa e aromatica e per la sua dolcezza.

