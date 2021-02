LA STRADA per non essere fragili richiede coraggio. Gli ostacoli, gli stress esterni non vanno affrontati con atteggiamenti di difesa ma andando loro incontro e sfruttando l’imprevisto a proprio vantaggio. Antifragili, un titolo accattivante, dato il periodo, è il libro scritto a quattro mani da Giuseppe Vercelli e Gabriella d’Albertas, edito da Feltrinelli. Un titolo anche evocativo, sia per chi conosce già il principio dell’antifragilità, teorizzato dal filosofo matematico Nassim Taleb, sia per gli amanti di Mina che canta “son così fragili, fragili, maneggiali con cura…”. Ma chi? Gli uomini, naturalmente. Ora però non facciamo distinzioni di sesso, ma pensiamo all’umanità in generale. Perché Antifragili vuole indicare a tutti una strada, quella giusta, per andare avanti. E allora abbiamo chiesto a uno degli autori, Giuseppe Vercelli, psicologo e psicoterapeuta, professore di Psicologia dello sport all’Università di Torino, cos’ha di brutto la fragilità.

“La fragilità in sé non ha nulla di brutto – risponde – ma non consente di sopportare le sfide, impedisce di arrivare vicino agli ostacoli, figuriamoci se permette di superarli. Il primo passo che dobbiamo fare è l’accettazione della nostra fragilità, cominciando a vederla sotto un’altra luce. Poi dobbiamo consentire la sua evoluzione in capacità di resilienza, fino al passo finale con il raggiungimento dell’antifragilità”. E di questo parla il libro, del cambiamento. La fragilità, in poche parole, non deve essere qualcosa che ci ostacola ma, conosciuta e trasformata, può diventare una possente risorsa. Il fine ultimo da raggiungere è l’antifragilità, ossia la capacità di cambiare e migliorare di fronte a stress esterni, non assumendo un atteggiamento di difesa ma andando loro incontro accettando il rischio e sfruttando l’imprevisto a proprio vantaggio.

È stato Nassim Bicholas Taleb, filosofo, matematico, professore universitario, a dare vita al costrutto ‘antifragile’, da cui il titolo del suo famoso libro del 2012. Fino ad allora al termine “fragile” era contrapposto il termine “resiliente”, cioè la capacità di trasformarsi per resistere a una sfida o a una situazione di disagio per poi tornare allo stadio primario.

Chi è però l’antifragile? “L’antifragile è colui che va oltre: non torna allo stato precedente, evolve, supera, cerca gli ostacoli e li utilizza come spinta ad andare avanti. Le difficoltà della vita sono opportunità, e così dobbiamo vederle, sono la chiave della nostra evoluzione”.

Il professor Vercelli e il suo team hanno lavorato a lungo per dare alla cornice teorica un fondamento scientifico e validare il primo test per misurare l’antifragilità come caratteristica di personalità. Nel libro vengono evidenziati gli studi nei vari ambienti, di lavoro, personale, affettivo, in cui si possono individuare le corrette leve mentali che danno il via alla trasformazione. “In un periodo difficile, dove hanno tanta importanza anche gli slogan, dal “Trasforma un limite in un’opportunità” o “Andrà tutto bene”, quello che serve è comprendere come andare oltre, come rendere concreti questi modi di dire. E noi suggeriamo come assumere lo stato mentale corretto, il percorso da seguire per allentare la mente a usare gli eventi negativi come forza propulsiva del cambiamento e diventare così antifragili”. Allenare la mente, ma anche il fisico.

Professore, lei è Responsabile dell’area psicologica della Fisi (Federazione sport invernali) e della Federvolley, ha partecipato a cinque Olimpiadi come psicologo ufficiale del Coni, e nel libro definisce lo sport “la metafora della vita”.

“Nello sport non c’è mai un movimento diretto verso l’obiettivo. C’è sempre un imprevisto, gli eventi, gli ostacoli, che ci spostano da un’altra parte. Lo sport è un sistema di allenamento dell’antifragilità, così come tutte le sfide. Noi nasciamo antifragili ma poi ci conformiamo a delle regole o seguiamo il pensiero di un altro e riduciamo la nostra capacità di risolvere i problemi. Nello sport io ho l’occasione di confrontarmi con gli altri che diventano stimolo per conoscere meglio me stesso e incentivo a superare gli impedimenti che si possono presentare. Il vero antifragile è colui che vuole un avversario difficile perché è lì che impara qualcosa, soprattutto a superare l’ostacolo”.

E nel testo ci sono le testimonianze di personaggi del mondo dello sport, come il racconto di Mauro Berruto, allenatore della nazionale di pallavolo e di Massimiliano Allegri, allenatore di calcio, ex Juventus e Milan.

Le è mai capitato di trovare opposizione al concetto di antifragile in una squadra, in uno sportivo, e come ha risolto la situazione?

“Più che opposizione c’è sempre qualcuno che cerca di ‘allungare il curriculum dell’alibi’, tradotto in parole povere: qualcuno lavora sul problema per trasformarlo in un’opportunità mentre altri attribuiscono all’esterno una responsabilità o una causa che non permette loro di raggiungere il risultato. Accade agli sportivi dai 16 anni in su ed è il momento in cui si capisce se possono diventare campioni oppure no”.

Per vincere ci vuole coraggio. Perché?

“Perché il coraggio, che è una parola importante ma anche astratta, va messo in campo, non basta dirlo. Come si fa? Direi dandosi dei permessi. Il sistema migliore per allenare il coraggio è darsi dei permessi: sperimento qualcosa che potrebbe piacermi, se mi piace continuerò ad andare in quella direzione se no, mi tolgo il permesso e tutto torna come prima”.

Cos’è la felicità per un antifragile?

“Capire che il mondo è com’è e non come dovrebbe essere. Chi sa essere felice trova la ricompensa nella sua quotidianità senza aspettare il tempo che sarà. La felicità sta nella capacità di rischiare di stare nel tempo presente. Sapendo che che il rischio più grande è quello di non rischiare”.

Siamo partiti dal testo di una canzone e finiamo con la nostra lingua italiana. Sì, perché fermandosi a pensare all’etimologia della parola e alla sua interpretazione, ‘fragile’ viene dal latino ‘fragilis’, stessa radice del verbo ‘frangere’, rompere, spezzare. Fin qui tutto torna. Ai tempi nostri però, ‘frangere’ si usa per le olive al frantoio e per le onde del mare sulla battigia o sugli scogli. Due trasformazioni che comunque implicano un cambiamento, positivo nel primo caso (le olive diventano olio) e resiliente nel secondo (le onde si adattano, sbattono ma tornano indietro). Come se anche l’italiano avesse fatto un piccolo passo avanti nella sua strada verso l’antifragilità.