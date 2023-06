Per vendicarsi dell’ex incatena il cane e tenta di soffocarlo con lo scotch

Vicenda drammatica che ha fatto scattare immediatamente una denuncia quando un ragazzo incatena il cane e tenta il soffocamento per vendicarsi dell’ex.

A causa dell’uomo i nostri amici a quattro zampe vivono le più disparate situazioni, causando loro un enorme dolore poi molto difficile da superare. Il caso di una cagnolona sta facendo il giro dei social network, e fortunatamente, era stata abbandonata sotto lo studio di un’amante degli animali.

Incatena il cane con lo scotch per vendicarsi dell’ex: scatta la denuncia

Avvenuto a Bergamo, un ragazzo ha incatenato e legato il cane con lo scotch, proprio sotto lo studio di un’amante degli animali, la sua storia ha sconvolto il web.

Il ragazzo aveva deciso di abbandonare il cane, un incrocio tra labrador e cane corso, per vendicarsi della sua ex ragazza. Un gesto drammatico dove a pagarne le spese è stata una povera cagnolina. Il ragazzo ha lasciato la cucciola incatenata e legata con lo scotch proprio sotto lo studio della Garante per i diritti degli animali di Bergamo, Paola Brambilla. “Accade anche questo, proprio sotto il mio studio: un fidanzato rancoroso a cui era stata affidata una cagnolona, abbandona l’animale con le zampe incollate di scotch e incatenato stretto da non poter respirare alla saracinesca di un negozio“, racconta nel post pubblicato su Facebook.

Il ragazzo aveva lasciato la cagnolona insieme ad una borsa, con all’interno un anello e un biglietto di addio. Tuttavia non sapeva di aver lasciato la cucciola proprio sotto lo studio della Garante, la quale, insieme ad altri concittadini della zona, hanno provveduto a recidere la catena e a liberarle le zampe. Una volta libera, Paola Brambilla ha chiamato la polizia locale per denunciare il terribile atto.

All’arrivo dei soccorsi, la cagnolina misto labrador e cane corso, era palesemente terrorizzata. Quell’atto crudele ha lasciato in lei un evidente trauma che sarà difficile da superare. Paola e i cittadini corsi in aiuto della cucciola hanno provato a coccolarla e rassicurarla. Adesso a prendersi cura di lei saranno il Comune e Ats. Inoltre è stata presentata una denuncia alla polizia.