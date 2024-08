per un giudice Google ha un monopolio illegale sulla ricerca

Storica sentenza negli Stati Uniti, dove un giudice ha stabilito nella giornata di ieri che Google ha violato la legge antitrust spendendo miliardi di Dollari per creare quello che viene definito un monopolio illegale e per diventare il motore di ricerca dominante a livello mondiale.

Come spiegato da Reuters, che ha battuto la notizia, questa sentenza è destinata a cambiare radicalmente il mercato, dal momento che apre la strada ad un possibile secondo procedimento giudiziario dove potrebbero essere imposte a Google azioni drastiche, come la scissione della società Alphabet. Una decisione di questo tipo potrebbe cambiare radicalmente il mondo della pubblicità online, dove Google è il brand dominante da anni.

Ma non è tutto, perchè la sentenza potrebbe anche dare il via ad altri procedimenti giudiziari nei confronti di altre società del comparto Big Tech.

“La corte è giunta alla seguente conclusione: Google è monopolista ed ha agito come tale per mantenere la sua posizione” scrive il giudice distrettuale Amit Mehta nella sentenza, dove cita come Google controlli circa il 90% del mercato della ricerca online ed il 95% sugli smartphone.

Nella giornata di ieri, dove il titolo di Google è stato interessato dai massicci cali in borsa, sono arrivate anche le dichiarazioni di Trump contro Google, che hanno immediatamente fatto il giro del mondo.