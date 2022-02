Per tenere in forma il tuo gattone 🐱❤✨, è importante che rimanga attivo, è fondamentale tenere corpo e mente allenate! Abbiamo raccolto 10 fantastici giochi per te e per il tuo amico furbino, leggi di più sul nostro magazine! Tra i nostri top suggerimenti:

✅ Preparati un minimo se vuoi insegnare al tuo gatto qualche trick da fare insieme.

✅ All’inizio la routine è importante, quindi scegli sempre lo stesso posto, tranquillo, senza musica e rumori di sottofondo, in modo che il tuo amico possa concentrarsi al meglio.

✅ Tieni a portata di mano dei premietti che possono essere utili per rinforzare la vostra intesa.

Sei incuriosito e vuoi saperne di più? Leggi tutto l’articolo sul magazine

📸Andriy Blokhin