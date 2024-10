«Per tanto tempo ho pensato che tutte le case del mondo fossero come la mia.

Avevo un fratello maggiore di cui ricordavo poco. Si chiamava Luan, aveva quindici anni più di me, era figlio di mio padre, ma non di mia madre. Grazie alle conoscenze e alla lealtà che mio padre aveva dimostrato al Partito, Luan si trasferì a lavorare in Bulgaria quando ero solo una bambina. Si sposò con una ragazza di Plovdiv, e scomparve dalla mia vita.

Sono scomparsa anch’io, a vent’anni, in un altro luogo, dov’ero una creatura sconosciuta che veniva da lontano.

Mi seppellirono con un nome di maschio.»

⛈️”Figlia del temporale”, Valentina D’Urbano.