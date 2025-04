“Per sempre” La famosa si è sposata con il compagno di 14 anni più grande

Irene Cioni, ex velina di Canale 5, si è sposata a Pavia con Giacomo, imprenditore nautico di 14 anni più grande. La cerimonia, tenutasi il 26 aprile, ha celebrato oltre otto anni di vita insieme e il loro legame rafforzato dalla figlia Vittoria, di cinque anni, che ha avuto un ruolo speciale come damigella d’onore. L’evento ha suscitato grande interesse e Irene ha condiviso momenti memorabili sui social.

L’abito da sposa, disegnato dalla stilista Elisabetta Polignano, ha reso il giorno ancora più incantevole. Il vestito bianco, con dettagli in pizzo e un lungo velo, ha conferito a Irene un aspetto da favola, creando un’atmosfera romantica. La presenza della figlia ha aggiunto un tocco di dolcezza alla celebrazione.

Dopo aver lasciato il mondo della televisione, Irene ha intrapreso una carriera dedicata allo yoga, segnando un nuovo capitolo della sua vita. Il matrimonio ha dimostrato che i legami affettivi possono rimanere forti e significativi nel tempo. Circondata da amici e familiari, la coppia ha festeggiato con una festa speciale, caratterizzata da balli e un menu ricco.

La scelta del fratello di Irene come testimone ha enfatizzato l’importanza della famiglia in questo giorno unico. La gioia di Irene durante le nozze testimoniava il significato di questo traguardo. Con questo matrimonio, Irene e Giacomo hanno avviato un nuovo capitolo della loro vita, celebrando amore e comunità in un evento che sarà ricordato.