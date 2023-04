Per Sempre di Paola & Chiara: la tracklist completa con tutti i duetti

A distanza di dieci anni dall’album Giungla (iconico anche solo per la cover in italiano di California King Bed di Rihanna), Paola & Chiara stanno per tornare con Per Sempre, un album tirato su in fretta e furia dopo il successo di Furore.



Acclamate dei fan che non hanno mai smesso di volergli bene nonostante i dieci anni di assenza, le sorelle Iezzi si sono lasciate convincere dai produttori Merk & Kremont nell’incidere Furore, brano che hanno poi proposto ad Amadeus per un ritorno in gara al Festival di Sanremo a distanza di 18 anni dall’ultima volta.

Amadeus, dopo aver ascoltato Furore, le ha subito inserite nella lista dei Big in gara ed ha fatto benissimo: in classifica si sono posizionate al 17esimo posto ed il singolo vanta ad oggi già un disco di platino per aver venduto oltre 100 mila copie.

Paola & Chiara, la tracklist di Per Sempre

Dal successo di Furore è nato il tour Per Sempre e da lì un nuovo album che altro non sarà che un disco di loro cover re-incise insieme ad altri artisti. Una sorta di Duets di Cristina D’Avena, ma qua non ci sarà Cristiano Malgioglio a cantare Calimero.

Paola & Chiara all’appello hanno chiamato: Max Pezzali per Amici Come Prima; Jovanotti per Hey; Gabry Ponte per Vamos A Bailar; Noemi per A Modo Mio; Elodie per Festival; Levante per Amoremidai; Emma Marrone per Fino Alla Fine; Cosmo per Kamasutra e Ana Mena per Viva El Amor.

Paola e Chiara ft. Noemi – A modo mio pic.twitter.com/1OdxeF3lqX — ale | Caldonazzo-fied (@alecabeyo) April 29, 2023

A queste nove cover si aggiungono il già citato Furore e un altro brano inedito, presumibilmente anche questo prodotto da Merk & Kremont.

C’abbiamo messo un decennio, ma alla fine ce l’abbiamo fatta: Paola & Chiara sono di nuovo realtà, su iTunes, Spotify e in tutti i negozi di dischi dal prossimo 12 maggio.