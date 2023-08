per questo cucciolo è davvero speciale

Questo cucciolo speciale riceva la sua meritata merenda dopo aver fatto il bagnetto: non vedeva l’ora di questo momento!

I cuccioli di qualsiasi specie sono tenerissimi, nessuno escluso. A far parte di questa dolcezza si sono anche gli elefanti, animali esotici affascinanti e maestosi, dotanti anche di estrema intelligenza. Popolano le savane e le foreste, si cibano per la maggior parte di piante, vegetali, frutta e corteccia in gran quantità a seconda della disponibilità. In ogni caso adorano mangiare e aspettano con asia anche il momento della merenda.

Il cucciolo di elefante attende il suo momento preferito: la merenda

Gli elefanti sono animali che possono essere affettuosi e socievoli con l’essere umano, e sfortunatamente sono continuamente a rischio a causa della deforestazione e della caccia illegale per l’avorio. Non a caso, sono considerati animali in pericolo di estinzione e che quindi vanno protetti e alcune persone dedicano il loro tempo proprio a questo scopo.

Dove le popolazioni di elefanti sono maggiori, vicino a loro esistono numerosi centri di recupero dove queste creature vengono protette, curate in caso si trovino in difficoltà, per poi rimetterle in natura. Riescono a creare una forte empatia con l’uomo, creando anche momenti di gioco e privo di conflitti. In molti di questi centri, gli elefanti vengono trattati come dei veri re e la prova è un video diventato recentemente virale dove vede come protagonista un cucciolo mentre gli viene fatto un bel bagno fresco. Ma dopo il bagno arriva il suo momento preferito.

Il piccolo elefante si gode appieno il suo momento, in quanto è un animale che ama l’acqua visto che lo aiuta a mantenersi idratato e a combattere le alte temperature degli habitat nei quali vivono. Questo cucciolo sta vivendo la sua migliore vita e non poteva chiedere di meglio. Finito il suo momento di relax sotto l’acqua corrente, l’uomo gli fornisce anche una bella merenda da sgranocchiare: un intero casco di banane.

@nwiqa9 A professional bath therapist has been launched, providing one-stop service while eating and taking a shower#Elephant #Breeder #cute #cure ♬ original sound – nwiqa9

Come anticipato, gli elefanti sono amanti della frutta e questa succulenta merenda era quello che serviva dopo un favoloso bagno rilassante. Questi centri aiutano a mantenere in salute gli elefanti delle proprie zone fornendogli soprattutto cibo e acqua. Per mantenersi in salute e forti, infatti, hanno bisogno di grosse quantità di cibo per sopravvivere e il casco di banane fornitogli dall’uomo, risulta lo spuntino perfetto. Da bravo elefante, non lascia nemmeno una briciola.