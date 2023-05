Capiamo quanto tempo i cuccioli di cane devono stare con la mamma e quando è più opportuno separarli per non dar loro un trauma.

I cagnolini appena nati hanno bisogno della loro mamma e sarà così per un periodo di tempo. In questo periodo, il cagnolino si sviluppa e impara tutto ciò che deve imparare. Portarlo via troppo presto dalla sua mamma potrebbe essere un trauma.

Prima di adottare un cucciolo, quindi, è necessario rispettare alcuni tempi per permettergli di crescere dal punto di vista fisico e comportamentale nel modo giusto.

Per quanto tempo i cuccioli di cane devono stare con la mamma? Non è un aspetto da sottovalutare, un distacco troppo precoce potrebbe indurre il cagnolino ad ammalarsi o, nel peggiore dei casi, a morire.

Per questo c’è un limite stabilito dalla legge e un limite consigliato dagli esperti per non arrecare nessun danno agli animali, sia alla mamma che ai cuccioli. Scopriamo maggiori dettagli.

Quanto tempo i cuccioli devono stare con la mamma? Tutte le fasi della loro crescita

Quando nasce un cagnolino ha gli occhi chiusi e ha bisogno della guida della mamma per le prime settimane di vita. Altrimenti non potrebbe sopravvivere.

Nel periodo neonatale, ovvero la prima fase, un cucciolo usa l’olfatto e il tatto per avvicinarsi al calore materno e nutrirsi. Questo avviene per circa 15 giorni, poi c’è una sorta di transizione in cui il piccolo apre finalmente gli occhi e inizia a guardare ed esplorare.

Dopo questa seconda fase di inizio di interazione con l’ambiente che lo circonda, la terza fase è quella che prevede l’attaccamento alla madre, nella terza settimana di vita. Qui inizia anche il processo di socializzazione.

L’ultima fase è detta fase del distacco e avviene attorno ai quattro mesi di età. In questo periodo il cane è autonomo e avviene un progressivo distacco dalla mamma.

Tutto questo avviene quando una cucciolata rimane a stretto contatto con la mamma. Ma non avviene sempre. Infatti, in molti casi ci sono persone che aspettano di adottare i cuccioli appena nati. Ma quando è opportuno separarli?

La legge prevede un periodo di due mesi, ovvero 60 giorni, come minimo per regolare l’attività degli educatori. È il periodo che coincide con lo svezzamento. Tuttavia, gli esperti consigliano di lasciare il cucciolo alla mamma fino al terzo mese, quando è possibile.

Come allontanare il cucciolo dalla mamma senza recargli un trauma

L’aspetto da considerare è duplice: il benessere della mamma e il benessere dei cuccioli. Non bisogna mai separarli bruscamente altrimenti entrambi potrebbero sviluppare un trauma.

Per evitare problemi di salute e problemi comportamentali è necessario staccare mamma e cucciolo in modo graduale. Il cucciolo potrebbe rimanere lontana dalla mamma per periodi progressivamente sempre più lunghi, ad esempio.

In questo modo, lui impara ad esplorare e a cavarsela senza la mamma, mentre la mamma riduce pian piano il suo stato di ansia per la separazione.

Il tutto deve avvenire senza forzature e in modo naturale. Inoltre, quando il cucciolo viene preso alla mamma e allontanato, occorre che stia con le persone di riferimento, possibilmente con quelle che devono poi adottarlo.

I rischi di una separazione precoce

Secondo diversi studi scientifici, un distacco precoce induce nella maggior parte dei casi a problemi di salute e problemi comportamentali sia nella mamma che nei cuccioli.

Ad esempio, alcuni dei problemi che potrebbero manifestarsi sono:

depressione

paura degli spazi aperti

aggressività

abbaio continuo

insicurezza

autolesionismo (soprattutto alla coda)

continua ricerca di attenzioni

Per questo motivo, alcuni studiosi ritengono che il periodo giusto sia sei mesi, invece di tre. Tuttavia, questo non è quasi mai possibile nella realtà, soprattutto in quella di chi vuole vendere i cuccioli il prima possibile, specialmente quelli di razza, per fare soldi.