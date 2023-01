La squadra del cuore dei cantanti di Sanremo 2023: per quale club fanno il tifo i protagonisti della prossima edizione del Festival.

Ci siamo. Manca ormai solo una manciata di giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2023. Sono tantissime le voci, i sussurri, i pettegolezzi e le curiosità che stanno nascendo nella mente degli spettatori. Tra grandi ospiti e incredibili rivelazioni, ormai l’attenzione è ai massimi e i fan si stanno anche divertendo a formare le proprie squadre del FantaSanremo, basandosi su mille aspetti. In alcuni casi, anche sulla fede calcistica dei cantanti. Ma per quale squadra tifano i protagonisti di Sanremo 2023? Juventini, milanisti, interisti e non solo: come sempre, ce n’è per tutti i gusti. Andiamo a fare un riepilogo generale.

Qual è la squadra più tifata a Sanremo 2023?

Considerando che i cantanti in gara in questa edizione sono ben 28, c’è davvero l’imbarazzo nella scelta riguardo al tifo. Anche se, va ammesso, molti artisti sono ancora giovani e non hanno avuto modo di confessare la propria squadra del cuore. Probabilmente scopriremo le loro simpatie solo più avanti.

LDA

Sappiamo comunque che la squadra più tifata, nel quarto Sanremo diretto da Amadeus, interista doc, è proprio la formazione nerazzurra allenata da Simone Inzaghi. Attenzione, però: sul palco dell’Ariston c’è aria di derby. Non mancano infatti i tifosi del Milan, anche sfegatati. E a proposito di derby, molto accesa ache la sfida tra romanisti e laziali, che si divideranno il palco come fosse quello dell’Olimpico.

Nota di merito per il Napoli capolista: nell’anno più bello per i supporter partenopei, potranno fare il tifo anche per due grandi tifosi azzurri, uno napoletano doc, l’altro milanese (ma di origini campane).

Per quale squadra tifano i cantanti in gara

Andiamo a vedere qual è la fede calcistica dei cantanti, dunque, squadra per squadra. Sono milanisti J-Ax degli Articolo 31, Fausto Zanardelli dei Coma_Cose e il rapper Lazza. Tifano per l’Inter che tanto sta a cuore ad Amadeus Francesca Mesiano dei Coma_Cose, Paola e Chiara Iezzi e anche Tananai, rivelazione dello scorso anno. Sono orgogliosamente napoletani invece LDA e Kekko Silvestre dei Modà, mentre tifano per le capitoline Elodie, Giorgia e i Cugini di Campagna (Lazio), Leo Gassmann, Marco Mengoni e Ultimo (Roma).

E gli altri? Gianluca Grignani è un tifoso gialloblù del Parma, mentre il genovese Olly ha a cuore le sorti della Sampdoria. Madame sostiene il Vicenza, la squadra della sua città. Di tutti gli altri, invece, non si conoscono le simpatie calcistiche.